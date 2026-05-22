La Valletta, l’appello al voto di Alberto Valli: “Con noi concretezza e volontà di ascolto”

Intervista ad Alberto Valli, candidato di La Valletta Partecipa

“Il tema dell’ascolto non è alternativo al fare, anzi: puntiamo su confronto e partecipazione”

LA VALLETTA BRIANZA – “Questa campagna elettorale? Mi sta piacendo molto. E’ una bella occasione di confronto, anche perché, rispetto a quella del 2020 in cui l’unica lista presente doveva sfidare il quorum, ora il confronto è tra idee, persone, progetti e visioni per un paese”.

Alberto Valli, 42 anni, è il candidato sindaco di La Valletta Partecipa, lista civica uscita allo scoperto a pochissimi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, lo scorso 25 aprile.

Una laurea in scienze politiche, un percorso nell’associazionismo vissuto soprattutto nel Monzese e un lavoro prima all’università Cattolica e poi alla Bicocca di Milano nel settore educazione, Valli rappresenta una novità nello scenario politico de La Valletta e sfida l’assessore esterno uscente Anna Perego alla guida di La Valletta 2026.

Da dove nasce l’idea di costituire un gruppo alternativo alla maggioranza uscente, unico gruppo consiliare presente?

Nasce proprio dalla convinzione che, nella dialettica politica, il confronto sia importante. Non ci piaceva molto la mancanza di comunicazione e partecipazione che abbiamo riscontrato in questi anni e che abbiamo toccato con mano con la vicenda della rigenerazione urbana dell’ex scuola di Spiazzo. Sul destino di quel luogo, così significativo per molti, non è stato fatto un lavoro di progettazione condivisa. Siamo convinti che il dialogo con la popolazione sia importante e per questo già nel nostro nome abbiamo voluto richiamare l’importanza della partecipazione.

Alcuni di voi si sono uniti con il discorso dell’ex scuola di Spiazzo. Ci sono altri temi per voi prioritari?

Sicuramente il destino di Villa Sacro Cuore, ormai chiusa da anni senza che sia stato fatto un vero ragionamento. Andrebbe quanto meno promosso un lavoro di risignificazione sulla memoria immateriale di questa villa, aprire un tavolo di confronto e discussione che vada aldilà della laconica convinzione che non ci sia altra scelta che vendere l’immobile ai privati. Penso che si possa proporre anche per questo spazio il modello del riuso temporaneo.

Anche su via Roma a Perego andrebbe promosso un ragionamento più ampio perchè, se un’opera di riqualificazione non viene vissuta, allora non ha senso. Mi spiego meglio: non basta rendere più bello un luogo se poi non viene vissuto e frequentato. Il Comune di La Valletta Brianza ha degli angoli molto belli e suggestivi a cui va dato un significato in sinergia con il Parco del Curone e l’appena costituito Distretto del cibo.

Che squadra siete?

Siamo un gruppo ben amalgamato di persone all’interno del quale c’è chi ha un’esperienza amministrativa alle spalle (l’ex sindaca Roberta Trabucchi, l’ex vice Pierantonio Cogliati e l’ex consigliere Giuseppe Sardi, ndr) e chi invece si caratterizza per una cifra più innovativa, ovvero persone fuori dai soliti circuiti amministrativi che hanno deciso di mettersi in gioco. Non arriviamo, sia chiaro, con la bacchetta magica, ma saremo felici, qualora dovessimo trovarci ad amministrare, di avere una minoranza che ci chiederà il conto.

Quali sono i punti qualificanti del programma elettorale?

Intendiamo proporre il bilancio partecipativo e promuovere un percorso di assemblee nelle frazioni per raccogliere le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. Attenzione verrà poi posta ai temi di natura idrogeologica, alla scuola con focus sul nuovo polo dell’infanzia a Perego, la diminuzione della popolazione scolastica e il grande tema della refezione scolastica e dei costi. L’intenzione è quella di lavorare in sinergia con le famiglie e la direzione scolastica per raggiungere risultati condivisi.

Sottolineo che il tema dell’ascolto non è alternativo al fare, anzi, è preliminare all’azione.

Come vede il discorso dell’Unione dei Comuni in fase di liquidazione?

Penso che matrimoni e divorzi si facciano sempre in due. Ma penso anche che sia importante e doveroso tornare a parlarsi, cercare un nuovo confronto, nuove interlocuzioni. In queste settimane abbiamo parlato anche con il liquidatore: la vicenda non è del tutto archiviata qualora vi fosse la volontà di tornare a parlare di servizi e futuro. Aldilà di quello che è successo e che ha condizionato la “politica estera” con Santa Maria Hoè, bisognerebbe interrogarsi su quello che è giusto fare, pensare a quali servizi si intende erogare e con che competenze. Un ritorno al passato tout court non penso sia la strada più auspicabile.

Candidarsi sindaco è una bella sfida e una bella responsabilità: cosa l’ha spinta a mettersi in gioco in prima persona?

Ci ho pensato tanto, poi la spinta definitiva me l’ha data mio suocero. Negli ultimi anni ho maturato la convinzione di voler provare a restituire un po’ di impegno al territorio in cui sono cresciuto. In questi anni mi sono impegnato molto nel terzo settore e nell’associazionismo ma in realtà lontane da qui. Ora penso che sia venuto il momento di restituire qualcosa al mio Comune.

Perché gli elettori de La Valletta Brianza dovrebbero votare lei e la sua lista?

Per prima cosa dovrebbero andare a votare cogliendo questa grande opportunità di espressione. Dopodiché dovrebbe scegliere noi perché pensiamo di riuscire a coniugare la concretezza e il saper fare quello che va fatto con la volontà di ascolto e l’attenzione.

QUI LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI DI LA VALLETTA PARTECIPA