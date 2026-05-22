La Valletta, l’appello al voto di Anna Perego: “Siamo concreti e vicini alle persone”

L’intervista alla candidata sindaca Anna Perego, attuale assessore esterno in Giunta

“Il mio obiettivo sarà quello di lavorare per creare e rafforzare il tessuto sociale della comunità”

LA VALLETTA BRIANZA – “Una campagna elettorale stimolante, appassionante e sicuramente impegnativa”. Commenta così Anna Perego, 65 anni, responsabile del controllo aziendale in una multinazionale, candidata sindaco di La Valletta 2026, a pochi giorni dal voto, fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando gli elettori del Comune nato nel 2015 dalla fusione tra Rovagnate e Perego saranno chiamati a scegliere il successore di Marco Panzeri tra due liste, quella di Perego e quella di Alberto Valli (La Valletta Partecipa).

Cosa l’ha spinta a candidarsi?

La voglia di continuare a dare un contributo alla comunità dove vivo. Nel 2020, quando mi sono affacciata come assessore esterno a questo mondo, ho scoperto una realtà per me nuova e importantissima. Ho visto con i miei occhi quante persone si impegnano come volontari per proporre attività e fornire servizi a cui avevo sempre attinto in maniera inconsapevole. Interfacciarmi con la pubblica amministrazione e con un linguaggio per me , fino a quel momento, sconosciuto non è stato facile: sono stati anni di gavetta tosti e preziosi. A queste elezioni poi il gruppo mi ha chiesto di fare un passo in avanti e ho accettato la proposta: non dico che fosse naturale farlo, anzi, ci ho pensato parecchio, ma ritengo che ci sia però una coerenza con il ruolo di assessore ricoperto finora.

Come sono state queste settimane di campagna elettorale?

Interessanti e dense, piene di incontri, gazebo e confronti. La presenza di un’altra lista sta rendendo il confronto ancora più stimolante e proficuo. Il risultato non è affatto scontato, anzi: penso che la partita sia apertissima.

La Valletta 2026 che lista è?

Siamo un gruppo civico caratterizzato da una certa continuità con il gruppo uscente con diverse conferme tra cui l’attuale sindaco Marco Panzeri e il rinnovamento, portato dall’innesto di nuove figure. Abbiamo pensato a coprire tutto il territorio e a rappresentare le diverse fasce d’età della popolazione convinti della necessità di poter raccogliere in maniera trasversale e completa le istanze del paese. E’ un gruppo che risulta molto variegato anche sul fronte delle competenze. Sono orgogliosa di questa squadra, affiatata ed emozionante, che dovrà durare per cinque anni sia in caso di vittoria che di sconfitta alle elezioni.

Quali sono i punti qualificanti del programma elettorale?

Già in questo mandato abbiamo messo al centro la sostenibilità economica delle nostre azioni e così faremo anche nel prossimo convinti della necessità di reperire finanziamenti e contributi esterni per poter realizzare le opere. La nostra priorità sarà quella di terminare gli interventi in corso, come la realizzazione del nuovo asilo nido e della sezione primavera che andranno anche attivati. Nel programma elettorale abbiamo inserito la realizzazione di un centro medico ambulatoriale spiegando che intendiamo anche costruire un percorso di condivisione con i medici di base e i pediatri affinché, oltre all’edificio in sé, ci si soffermi anche sul contenuto.

Attenzione verrà posta anche alla riqualificazione dell’incrocio semaforico lungo la SS 342 con riferimento ai due semafori posizionati per svoltare a Perego e alla parte bassa di Rovagnate.

Quale sarà il destino di Villa Sacro Cuore, ex sede del Comune di Rovagnate?

La riqualificazione del parco è già avviata. Ora bisogna pensare a cosa fare della villa che, per sua natura, potrà avere una destinazione sociale o culturale. Bisogna costruire intorno un progetto, cominciando a lavorare fin da ora per partecipare al prossimo bando degli emblematici maggiori di Fondazione Cariplo.

Villa Sacro Cuore è uno dei simboli del paese: non possiamo dimenticarcene.

Un altro tema caldo riguarda i rapporti on Santa Maria Hoè dopo il processo, ormai avviato, di messa in liquidazione dell’Unione dei Comuni. Qual è la sua posizione in merito?

Al riguardo sono molto netta: l’Unione, così com’era, non poteva funzionare per via dello sbilanciamento tra i due Comuni. La strada da percorrere sarebbe quella della fusione, su cui io sarei favorevole. Ma per procedere in questo senso bisogna essere d’accordo in due.

Quale sarà la cifra che la contraddistinguerà qualcosa venisse eletta sindaco?

Mi piacerebbe molto lavorare per creare e rafforzare il tessuto sociale della comunità. Rispetto a quanto fatto finora, vorremmo incrementare i momenti di confronto, anche informali, con i cittadini per provare a agganciare nuove disponibilità, nuove competenze. Penso che ci siano tante persone, anche quelle che sono arrivate qui a vivere da altri Comuni, che vorrebbero mettersi in gioco per il loro paese e magari aspettano solo l’invito.

Un ruolo importante, su questo fronte, lo svolgerà e lo svolge di già il fondo di comunità.

Perché gli elettori de La Valletta Brianza dovrebbero votare lei e la sua lista?

Perché, lo abbiamo messo anche nel motto, siamo concreti e vogliamo essere vicini alle persone e attrarle. L’esperienza maturata in questi cinque anni è inoltre fondamentale ed è un aspetto da non sottovalutare.

QUI LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI DI LA VALLETTA 2026