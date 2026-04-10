La Valletta, Panzeri non si ricandida: la candidata sindaca è Anna Perego

Il gruppo di maggioranza ha sciolto le riserve

Passo indietro dell’attuale sindaco Marco Panzeri

LA VALLETTA – Non Marco Panzeri, da molti dato in pole position per la corsa al bis, bensì Anna Perego, attuale assessore nella Giunta Panzeri.

Il gruppo civico che guida attualmente l’amministrazione comunale di La Valletta ha sciolto ieri sera, giovedì, le riserve regalando non poche sorprese a chi sta seguendo l’avvicinarsi alla tornata elettorale del 24 e 25 maggio: la lista civica La Valletta 2026 ha infatti deciso di puntare su una donna, Anna Perego, registrando il passo indietro del sindaco uscente Marco Panzeri, che resterà però nella lista dei candidati consiglieri.

“Nei prossimi giorni metteremo a punto il Programma Amministrativo 2026 – 2031 e la lista – fanno sapere dal gruppo -. Nel mandato che si sta concludendo, crediamo di aver amministrato il Comune di La Valletta Brianza con capacità, competenza e lungimiranza tenendo conto delle identità dei paesi e delle comunità che, nel 2015, lo hanno fondato,

evitando ogni forma di campanilismo”.

Non solo. “Siamo convinti che per amministrare bene il nostro Comune occorra innanzitutto essere un gruppo affiatato di amministratori che sappia fare squadra, con competenza ed una chiara concezione del bene collettivo: tutte qualità che il Gruppo Civico 2026 esprime. Avremo modo nella campagna elettorale di maggio di farci conoscere e far conoscere il programma”.