L’appello al voto delle candidate di Olgiate Cambia Passo

Il messaggio delle candidate della lista Olgiate Cambia Passo per passare dalla teoria alle buone pratiche

Le proposte in campo rivolte alle donne di Olgiate per superare qualsiasi discriminazione

OLGIATE – Un appello al voto tutto femminile per passare dalla teoria alle buone pratiche e azioni e lanciare un messaggio che vuole essere qualificativo di una lista che vede al suo interno ben 7 candidate donne su 12. E’ quanto hanno deciso di lanciare le “quote rosa” di Olgiate Cambia Passo, lista in corsa alle elezioni del 3 e 4 ottobre, in un messaggio rivolto alle donne di Olgiate Molgora.

Ecco l’appello:

Pensare e costruire un percorso di cambiamento contro ogni discriminazione di genere significa, nel nostro Paese di Olgiate Molgora, verificare quali sono oggi gli ostacoli che ne impediscono il superamento. Oggi le donne studiano, lavorano, fanno sport, costruiscono liberamente rapporti e famiglie e, nel loro percorso di vita lavorativa e familiare, hanno la necessità che il proprio Paese dia risposte concrete.

Noi candidate della lista OLGIATE CAMBIA PASSO vogliamo innescare un cambiamento volto a superare le diseguaglianze, capire le “fatiche” delle donne e con loro trovare soluzioni. Vogliamo, nell’ambito dell’urbanistica, realizzare “parcheggi rosa” riservati alle donne in gravidanza. Vogliamo, nell’ambito dei servizi sociali, prestare la dovuta attenzione alle situazioni di povertà delle famiglie monogenitoriali. Vogliamo, nell’ambito dei servizi scolastici, migliorare la prospettiva di accoglienza alla mensa, al trasporto scolastico, ai servizi dopo scuola ed extrascuola, ai centri estivi e molto altro. Vogliamo promuovere iniziative formative rivolte alle donne disoccupate o inoccupate con l’obiettivo di mitigare i meccanismi di espulsione o mancato ingresso nel mondo del lavoro. Appoggeremo e costruiremo iniziative con lo Sportello Antiviolenza di Olgiate Molgora perché più nessun bambino e bambina possa assistere ad atti di violenza in famiglia e più nessuna donna venga maltrattata ad Olgiate Molgora. Per “CAMBIARE PASSO” invitiamo tutte le donne, e non solo, ad andare a votare e a sostenerci.

CAMMINA CON NOI!

Le 7 candidate della Lista OLGIATE CAMBIA PASSO

Lara, Gabriella, Vera, Anna, Stefania, Benedetta e Marinella