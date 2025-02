L’appello di Fratelli d’Italia Merate per garantire la sicurezza dei cittadini

La presa di posizione di Fratelli d’Italia sugli ultimi episodi di cronaca in città

Il monito all’amministrazione comunale affinché adotti misure efficaci per proteggere l’incolumità dei cittadini

MERATE – “Una deriva pericolosa che non possiamo più ignorare”. Intervengono con queste dure parole i militanti di Fratelli d’Italia di Merate in merito agli ultimi episodi di cronaca che hanno visto, settimana scorsa, due passanti infastiditi e aggrediti da un uomo in bicicletta, intenzionato molto probabilmente a derubarli. Episodi preoccupanti a cui si aggiunge un nuovo tentativo di aggressione, molto probabilmente imputabile sempre alla stessa persone, avvenuta ai danni di una mamma di un giovane atleta della As Merate volley, nella discesa dalla palestra Manzoni verso le poste. “Solo grazie al coraggioso intervento di uno dei papà dello stesso gruppo sportivo è stata evitata una tragedia” fanno sapere i sostenitori di FdI, chiedendo a gran voce un intervento da parte dell’amministrazione comunale.

“Questi episodi non solo mettono in luce un contesto di insicurezza crescente, ma evidenziano anche la necessità impellente di un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. È imperativo che vengano adottate misure efficaci per proteggere l’incolumità dei cittadini e restituire loro il diritto a vivere serenamente nella propria città. Rivolgiamo un appello sentito al Signor Sindaco affinché prenda atto della gravità della situazione e agisca prontamente per implementare i correttivi necessari. Solo attraverso un impegno concreto e una strategia mirata sarà possibile ripristinare la sicurezza nel nostro comune e restituire ai cittadini la pace e la tranquillità che meritano”.