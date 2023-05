“Lavoro: quale futuro?”: dialogo a più voci in un incontro promosso dal Pd Merate

Appuntamento l’8 giugno in sala civica a Merate

Sul tema si confronteranno Plinio Agostoni (Confindustria Lecco), Barbara Cortinovis (Cgil Lecco), Fabio Dadati (Lario Fiere) insieme al senatore Antonio Misiani

MERATE – “Lavoro: quale futuro?”: è il titolo dell’incontro organizzato dal Pd Merate per giovedì 8 giugno. L’appuntamento, in programma alle 20.45 in sala civica (viale Lombardia 14, Merate) vedrà la presenza del senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del PD. Assieme a lui dialogheranno il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Plinio Agostoni, la segretaria generale Filcams CGIL Lecco Barbara Cortinovis e il presidente di Lariofiere per la Camera di Commercio di Como – Lecco Fabio Dadati. La serata sarà moderata da Patrizia Riva, consigliera comunale a Merate.

“Parlare di lavoro oggi significa affrontare un tema centrale per il Paese, soprattutto in questa fase di trasformazioni e cambiamenti che chiedono una riflessione approfondita ed analitica – spiegano gli organizzatori -. Il covid, la gig economy, la new economy, l’intelligenza artificiale hanno prodotto e producono trasformazioni che sembrano di difficile gestione. Quali scenari si profilano all’orizzonte, quali saranno i lavori del prossimo futuro? La grande sfida che abbiamo davanti è quella di non mettere in opposizione sviluppo tecnologico sostenibilità, salario adeguato e lotta alla precarietà. La transizione digitale ed ecologica deve accompagnare uno sviluppo economico che metta al centro il benessere dei cittadini soprattutto delle donne e dei giovani che ancora oggi vivono una situazione di fragilità e precarietà. Il Partito Democratico, con questo incontro, vuole proporre una riflessione e un confronto su queste tematiche, mettendo allo stesso tavolo imprenditori, lavoratori e politici”.

Durante l’evento verrà illustrata l’attuale situazione del lavoro in Italia e le trasformazioni avvenute e quelle in divenire, focalizzando l’attenzione sul territorio lecchese.