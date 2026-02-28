Lega Merate, Alessandro Vanotti eletto segretario cittadino

La proclamazione è avvenuta questa mattina, sabato, al termine del congresso

“La Lega a Merate e nel Meratese è presente, radicata, vitale e propositiva”

MERATE – E’ Alessandro Vanotti il nuovo segretario cittadino della Lega Lombarda di Merate. L’elezione è avvenuta oggi, sabato 28 febbraio, nel corso del congresso di sezione che si è svolto in sala civica.

Vanotti, architetto di 61 anni, già consigliere comunale e capogruppo di maggioranza con sindaco Panzeri, succede al segretario uscente Franco Lana. “Ringrazio gli appartenenti al movimento per la fiducia accordatami – ha detto Vanotti – nonché Franco, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Assicuro fin d’ora il massimo impegno, insieme al direttivo ed a tutti i militanti della sezione, per sviluppare le istanze che caratterizzano l’azione politica della Lega, con focus principale sui temi locali, oltre alle questioni di respiro nazionale che riguardano, nel concreto, la quotidianità dei cittadini”.

Vanotti ha aggiunto: “La Lega a Merate e nel meratese è presente, radicata, vitale e propositiva. Siamo una forza rilevante, storicamente legata al territorio, alle nostre tradizioni ed alla nostra storia, ma attenta anche alle necessità di chi vive e lavora nella nostra Brianza. Continueremo ad esserlo con sempre più determinazione”.

L’attacco alla Giunta di centrosinistra

Il neo segretario leghista ha anche parlato dell’amministrazione comunale di centrosinistra in carica, senza risparmiare un giudizio sferzante: “La giunta Salvioni si contraddistingue per immobilismo e per una cronica incapacità nella risoluzione dei problemi dei meratesi. Manca non solo una visione della città del futuro, ma anche il pragmatismo necessario per affrontare la gestione dell’ordinario. Tante parole, tanto fumo, tanta ideologia e poca, anzi, pochissima concretezza. In compenso si sono viste alzare tasse, oneri, multe… Tipico del programma impositivo delle sinistre”.

Il segretario uscente Lana si è complimentato col successore Vanotti, ricordando come “la sezione sia sempre rimasta attiva sul territorio. Siamo sempre stati tra la gente, organizzando gazebi e dibattiti. Ci siamo presi la responsabilità di esserci. Per fare un esempio, siamo stati i primi a porre il tema della sicurezza, quando la sinistra distorceva la realtà, parlando di semplice “percezione”, sbeffeggiando così i cittadini legittimamente preoccupati”.

Eletto il nuovo direttivo

Durante l’assiste, aperta al pubblico, è stato eletto anche il nuovo direttivo cittadino, composto da Massimo Panzeri (già sindaco di Merate e attuale capogruppo di Prospettive per Merate in Consiglio comunale), Paola Panzeri (consigliere comunale di Prospettive per Merate), Paolo Centemero (già consigliere, capogruppo e assessore comunale) ed Angelo Panzeri (già consigliere comunale, e memoria storica della sezione).

Nel corso del congresso è stato poi nominato il responsabile del gruppo giovanile, Mattia Scaccabarozzi. “Grazie a Mattia e al lavoro che metterà in campo in sinergia col gruppo giovanile provinciale – ha detto Vanotti – avremo nuova linfa per il movimento, a conferma di come le idee della Lega restino attrattive anche per le nuove generazioni”.

I lavori dell’assise, aperti dal segretario provinciale Daniele Butti, hanno visto il saluto del deputato Giulio Centemero, militante della sezione, e gli interventi di diverse personalità politiche del movimento: il sottosegretario regionale all’Autonomia Mauro Piazza, il vicepresidente della provincia di Lecco, Mattia Micheli, il responsabile giovani Lecco Andrea Bettega e la responsabile per il benessere degli animali per la Lombardia, Deborah Piazza.

Hanno portato il loro saluto anche i rappresentanti meratesi dei partiti di centrodestra: Alessandro Albertini per Fratelli d’Italia e Franca Maggioni per Forza Italia.

GALLERIA FOTOGRAFICA