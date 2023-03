Lega Merate all’attacco: “Il Pd a Lecco aumenta le tasse, noi no”

Il segretario del Carroccio meratese si inserisce nel dibattito relativo all’aumento dell’Irpef a Lecco

“A Merate invece la tassazione è rimasta inalterata: il Pd Lecco prenda esempio da noi”

MERATE – “Il Pd a Lecco ha casualmente atteso la fine della campagna elettorale per annunciare l’aumento delle tasse e in particolare dell’aliquota Irpef. Un annuncio, quello del sindaco di centrosinistra Gattinoni, che dimostra il solito modus operandi della sinistra, la quale cerca di coprire le proprie lacune e incapacità politico-amministrative alzando le imposte”.

E’ un attacco diretto quello che arriva da Franco Lana, segretario della sezione di Merate della Lega Salvini, che, con il suo intervento, si inserisce nel dibattito aperto dall’annuncio del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni di dover aumentare l’aliquota Irpef per non dover tagliare i servizi erogati alla cittadinanza.

“La sinistra, in un momento di difficoltà per molti cittadini, non trova di meglio da fare che mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Un film già visto troppe volte” continua Lana senza risparmiarne una al primo cittadino lecchese.

“Gattinoni ha annunciato inoltre la riduzione delle manutenzioni stradali: per i lecchesi dunque si profila una doppia beffa: tasse più alte e strade con più buche, il manifesto di un’amministrazione fallimentare”.

Un giudizio severissimo rivolto a chi amministra Lecco a cui Lana contrappone invece l’”esempio” di Merate, città guidata da una Giunta a tradizione leghista. “A Merate invece la Lega agisce in maniera molto diversa, ovvero mantenendo inalterata la tassazione. Questo nonostante il contesto di difficoltà, legato ai rincari per i costi dell’energia e delle materie prime nell’ultimo anno, sia analogo per tutte le Amministrazioni pubbliche. La Lega gestisce con oculatezza le risorse ed è in grado di scongiurare l’aumento delle tasse. La differenza col Pd è evidente e abissale. Suggeriamo agli amici della sinistra lecchese di venire qui in Brianza, a Merate, per prendere qualche lezione di buona amministrazione”.