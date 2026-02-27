Lega Merate, il 28 il congresso cittadino per l’elezione del nuovo segretario

Appuntamento sabato mattina, 28 febbraio, in sala civica

Previsto il passaggio di testimone tra il segretario uscente Franco Lana e il candidato Alessandro Vanotti

MERATE – La sezione di Merate della Lega Lombarda va a congresso per rinnovare il

segretario e il direttivo cittadino.

L’appuntamento, aperto al pubblico, si terrà sabato 28 febbraio nella sala civica di viale Lombardia a partire dalle 9.30.

L’elezione sarà accompagnata dagli interventi del segretario cittadino uscente Franco Lana, del candidato a segretario cittadino Alessandro Vanotti, del segretario provinciale Daniele Butti, del responsabile giovani Lecco, Andrea Bettega, del vicepresidente della provincia di Lecco, Mattia Micheli e del Capogruppo in Consiglio regionale Alessandro Corbetta. Prevista la presenza anche del sottosegretario regionale Mauro Piazza oltre all’ex sindaco di Merate e capogruppo in Consiglio comunale di Prospettive per Merate, Massimo Panzeri.

Invitati all’evento anche i rappresentanti meratesi dei partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati.

Oltre all’elezione del segretario e del direttivo cittadino è prevista anche la nomina

del responsabile del gruppo giovanile, Mattia Scaccabarozzi.