Lega Merate, Lana rieletto segretario: “Ora al lavoro per il Panzeri bis”

Martedì il congresso della sezione della Lega Merate con la conferma di Lana segretario

“Il sindaco Panzeri sta amministrando Merate con efficienza, impegno e abnegazione: lavoreremo per una sua riconferma”

MERATE – Si è tenuto martedì 14 giugno il congresso della sezione di Merate della Lega Salvini Premier. L’assise ha rieletto a larghissima maggioranza il segretario uscente Franco Lana che prosegue dunque la sua azione alla guida del movimento leghista.

Eletti anche i quattro componenti del nuovo direttivo della sezione meratese: sono Massimo Panzeri, Alessandro Vanotti, Paolo Centemero e Marco Dozio.

“Ringrazio i militanti della sezione della Lega di Merate per avermi accordato nuovamente la fiducia – afferma il segretario Franco Lana -. L’obiettivo ora è allargare la basa della militanza per coinvolgere attivamente sempre più meratesi. La scarsa affluenza che ha caratterizzato questa tornata elettorale impone una riflessione e uno sforzo supplementare per aumentare la partecipazione dei cittadini. In questi anni abbiamo ottenuto risultati politici significativi, a cominciare naturalmente dalla vittoria alle comunali di Merate col ritorno di un sindaco leghista alla guida della città”.

Lana si spinge oltre, guardando alle elezioni amministrative del 2024: “Il sindaco Panzeri sta amministrando Merate con efficienza, impegno e abnegazione: lavoreremo per una sua riconferma, in accordo con gli attuali alleati civici e politici”. Infine uno sguardo alla penultima tornata elettorale, quella del 2021: “Significativo anche il ruolo della sezione nelle recenti e storiche vittorie delle liste civiche a trazione centrodestra a Cernusco e Montevecchia: implementeremo l’interazione con queste due realtà per portare avanti iniziative utili ai cittadini della Brianza meratese”.