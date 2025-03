Lega Merate: “Solidarietà al tabaccaio rapinato”

La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, giovedì, in via Sant’Ambrogio

MERATE – “Come sezione Lega di Merate esprimiamo la nostra sentita solidarietà e vicinanza al titolare della tabaccheria di via Sant’Ambrogio, vittima di una rapina, per la seconda volta, all’interno della sua attività, e tra l’altro in pieno giorno”. A prendere posizione in merito al brutto episodio di cronaca avvenuto ieri pomeriggio, giovedì, in centro, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, sono Franco Lana e Alessandro Vanotti, rispettivamente segretario e vicesegretario della sezione meratese della Lega.

Rapina nella quale ha riportato delle ferite al volto, alla quale ha assistito la madre, rimasta

scioccata dall’accaduto.

“Si tratta di un episodio inaccettabile, l’ultimo purtroppo di una serie, che mette in evidenza la necessità di porre in atto misure in grado di arginare la micro-criminalità.

A Merate e più in generale, nel nostro territorio brianzolo, esiste un problema di sicurezza che è sotto gli occhi di tutti e non può più essere ignorato o sottovalutato. Occorrono fatti concreti a tutela dei cittadini. Crediamo che tutte le forze politiche dovrebbero prendere atto della grave situazione e collaborare per rendere più sicure le nostre città”, concludono Lana e Vanotti.