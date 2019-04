Appuntamento martedì alle 19 all’auditorium Giusi Spezzaferri

MERATE – Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo Economico e promotore del Manifesto Siamo Europei e Irene Tinagli candidata alle elezioni europee per la lista Partito Democratico – Siamo Europei nella circoscrizione di Merate. Sono loro gli ospiti dell’incontro in programma domani, martedì 16 aprile, alle 19 all’auditorium Giusi Spezzaferri di Merate. L’incontro è promosso dal comitato Siamo Europei – Meratese, che riunisce cittadini del circondario meratese che condividono il valore dell’europeismo e l’orgoglio di fare parte di un Paese storicamente protagonista della costruzione europea.

L’incontro avrà al centro il manifesto del Comitato Siamo Europei. Spiegano Matteo Laffi, promotore Siamo Europei Meratese e Gino Del Boca, segretario del circolo Pd di Merate: “Crediamo che le politiche promosse dalle attuali forze di governo ci stiano spingendo in una direzione pericolosa. Tuttavia, non ci arrendiamo all’idea di un’Italia sempre più isolata e marginale in Europa, all’idea di una politica che per apparire più forte ci rende in realtà tutti più deboli. Se nei prossimi anni toccherà a noi costruire un’Europa migliore, oggi tocca a noi metterci in gioco in prima persona per evitarne un subdolo e calcolato indebolimento. Per questo ci rivolgiamo a chiunque condivida le nostre preoccupazioni affinché si mobiliti assieme a noi”.