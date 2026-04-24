Lista civica La Valletta 2026, svelati i candidati a sostegno di Anna Perego

La lista è stata depositata questa mattina, venerdì, in Comune

Confermata la presenza in squadra del sindaco uscente Marco Panzeri

LA VALLETTA BRIANZA – Il sindaco uscente Marco Panzeri, l’attuale vice Peter Sironi e i consiglieri uscenti Ambra Biella, Samuele Panzeri e Stefano Nova. Oltre alle new entry Alessio Cogliati, Federica Fustella, Emanuele Antonio Rocca, Federico Romani, Manuela Rovagnati, Tarandeep Singh e Mauro Sottocornola.

E’ stata depositata questa mattina, venerdì, in Municipio la lista civica La Valletta 2026 che candida come sindaco l’attuale assessore Anna Perego.

Una formazione che nasce quindi dal gruppo di maggioranza uscente (unica lista in Consiglio comunale non essendosene presentate altre nel 2020) con l’innesto di nuove persone dando rappresentatività alle diverse frazioni di cui è composto il paese nato dalla fusione tra gli ex Comuni di Perego e Rovagnate.

“Crediamo di aver amministrato il Comune di La Valletta Brianza con capacità, competenza e lungimiranza tenendo conto delle identità dei paesi e delle comunità che, nel 2015, lo hanno fondato, evitando ogni forma di campanilismo” avevano sottolineato i consiglieri uscenti in occasione della presentazione del candidato sindaco, sottolineando l’importanza di essere un gruppo affiatato di amministratori capace di fare squadra per il bene collettivo.

QUI L’ELENCO DELLA LISTA

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