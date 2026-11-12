“Lo psicologo delle cure primarie: il modello lombardo guarda al futuro”

A Merate un momento di approfondimento e confronto per l’importanza della figura dello psicologo

MERATE – “Lo psicologo delle cure primarie: il modello lombardo guarda al futuro“, si intitola così il convegno che si terrà a Merate dedicato alla figura dello psicologo all’interno delle cure primarie.

Sarà un momento di approfondimento e confronto che analizzerà le prospettive del modello lombardo a cui parteciperanno rappresentanti regionali, professionisti e responsabili del sistema sanitario.

Il convegno, moderato dalla giornalista Alessandra Giavazzi, è previsto per venerdì 13 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Civica Fratelli Cernuschi (Viale Lombardia, 14) di Merate. All’evento saranno presenti le cariche istituzionali di Merate, tra cui Mattia Salvioni, Sindaco di Merate, Alessandro Albertini, Presidente del Circolo territoriale FDI di Merate e Alfredo Casaletto, Consigliere Comunale di Merate.

Interverranno invece al dibattito il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, la Presidente della III Commissione Sanità Regione Lombardia, Patrizia Baffi, il Dott. Fabio Muscionico, Dirigente psicologo Monza-Lecco, il Dott. Marco Trivelli, Direttore Generale ASST di Lecco, la Dott.ssa Cinzia Sacchelli, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Cure Primarie di OPL e il Dott. Giovanni Buonocore, Direttore del Pronto Soccorso di Merate.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e offre un’occasione di confronto tra professionisti della salute e pubblico su un tema centrale per la comunità.