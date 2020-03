Merate 5 Stelle: “La Giunta si impegni per portare la metro fino a Vimercate”

Mozione del consigliere regionale Fumagalli in merito al prolungamento della tangenziale est

Per Merate 5 Stelle anche la Giunta Panzeri dovrebbe fare sentire la propria voce per portare avanti un progetto di mobilità sostenibile

MERATE – Un appello alla Giunta di Merate affinché faccia sentire la sua voce in Regione in merito al prolungamento della linea verde della metropolitana fino a Vimercate. La proposta arriva dal gruppo Merate 5 Stelle che vede nel prolungamento della metropolitana fino a Vimercate la possibilità di venire incontro alle esigenze di mobilità sostenibile di moltissimi pendolari meratesi. “Il tema purtroppo è fermo per colpa della politica che ha governato la regione Lombardia delle ultime legislature – fanno sapere in una nota – . Grazie ad una nuova mozione firmata dal consigliere regionale Marco Fumagalli del Movimento 5 Stelle, si chiede martedì in aula alla giunta Fontana di “fare la sua parte” mettendo subito a disposizione il milione che le spetterebbe, la metà del necessario, per lo studio di fattibilità senza attendere il 2022 come annunciato in sede di bilancio”.

Il pentastellato invita infatti ad allargare la discussione ai Comuni e alle principali realtà imprenditoriali che beneficerebbero dell’infrastruttura. Si è già fatto avanti Carosello di Carugate che propone di pagare parte della progettazione e di farsi promotore della ricerca di altri finanziatori. “La vicenda della Linea 2 ha punito abbastanza un territorio, anche quello meratese, che potrebbe usufruire del vantaggio nell’avere nella vicina Vimercate una fermata della linea metropolitana portando con sé un vantaggio economico, turistico e ambientale. Il prolungamento della metropolitana inoltre supererebbe di fatto il casello di Agrate e la pessima situazione della linea ferroviaria. Per questi motivi chiediamo alla nostra Giunta di fare sentire in Regione al più presto anche la voce dei meratesi. Giunta che tra l’altro ha lo stesso colore di Fontana; magari riuscirà a farsi ascoltare. Ce lo auguriamo”