Merate 5 stelle: “Sui buoni spesa il nostro sindaco dà i numeri… sbagliati!”

Polemica per il post del sindaco Massimo Panzeri

“A Merate sono stati assegnati 78.945,59 euro e non 50mila euro come indicato dal sindaco”

MERATE – “Il nostro sindaco dà i numeri… sbagliati”. A lanciare l’accusa a Massimo Panzeri sono gli esponenti del Movimento 5 stelle Merate che, ordinanza alla mano, intendono correggere il tiro in merito alle dichiarazioni del sindaco meratese. Domenica infatti Panzeri aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un post in cui, riprendendo le prime comunicazioni trapelate sulla stampa, indicava in 50mila euro l’ammontare erogato dal Governo per l’acquisto di beni di prima necessità per i meratesi in difficoltà. “Il che vuol dire che a beneficiarne saranno solo 166 meratesi. Troppo pochi. Queste misure non rappresentano neppure l’antipasto di quello che serve in questa drammatica situazione” aveva poi aggiunto intervistato da Lecco Notizie.

Non si è fatta attendere la replica degli esponenti dei Cinque Stelle. “Siamo obbligati a correggere il sindaco per non dare false informazioni alla cittadinanza. La cifra esatta data dal Governo, col decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri ordinanza numero 658, ha stanziato per Merate 78.945,59 euro. Ora, sappiamo che la sua parte politica nazionale in questo momento così drammatico per il nostro Paese stia cercando di fare campagna elettorale su qualsiasi argomento; ma il suo ruolo di Sindaco le imporrebbe di stare al fianco delle istituzioni e ringraziarle. La campagna elettorale a Merate è finita a maggio dell’anno scorso. E pare che Lei stia cedendo a ordini di scuderia per appartenenza politica”.