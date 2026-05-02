Merate, al via il ciclo di incontri nelle frazioni con l’amministrazione comunale

L’obiettivo è illustrare i progetti in corso e raccogliere suggerimenti e proposte

Si comincia il 5 maggio a Pagnano per poi chiudere il 28 maggio in centro

MERATE – Illustrare i progetti conclusi, quelli in corso e quelli ancora in programma, oltre a raccogliere suggerimenti e proposte utili al miglioramento della città. Sono gli obiettivi degli incontri con la cittadinanza calendarizzati per il mese di maggio dall’amministrazione comunale.

Il tour, frazione per frazione, prenderà il via martedì 5 maggio dalle frazioni di Pagnano e Cicognola con l’incontro in programma alle 20.45 all’ambulatorio di via Cappelletta.

Il 12 maggio sarà la volta di Brugarolo (via Fermi 2), mentre il giorno successivo, 13 maggio, toccherà a Novate (Via Vittorio Veneto 1 – Seminterrato). Si riprende il 19 maggio a Cassina (Via Principe Falcò 1 “Ernestine Puritz-Manassé”) mentre il 20 maggio sarà il turno di Sartirana (Scuola Primaria – Seminterrato). Infine, il 28 maggio spazio all’incontro con i residenti del centro (Sala Civica F.lli Cernuschi, Viale Lombardia).

Dal Comune precisano: “L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto diretto, durante la quale verranno illustrati gli interventi conclusi, i progetti in corso e quelli in programma, oltre a raccogliere suggerimenti e proposte utili al miglioramento della città. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosi per contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo della comunità”.