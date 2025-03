Merate, bullismo a scuola: interrogazione della minoranza

Interrogazione del gruppo Prospettive per Merate sul caso di bullismo denunciato da una madre

La richiesta è anche quella di conoscere quali azioni sono state promosse per contrastare questo fenomeno

MERATE – Un’interrogazione per chiedere lumi in merito all’episodio di bullismo avvenuto negli scorsi mesi in un plesso dell’istituto comprensivo Manzoni, denunciato da una famiglia e per conoscere quali iniziative ha messo in campo l’amministrazione comunale per promuovere azioni, rivolte a genitori e docenti, per contrastare questo fenomeno.

La consigliera Paola Panzeri del gruppo Prospettive per Merate ha protocollato nei giorni scorsi un documento volto a far luce su un episodio che avrebbe visto costretta una madre a cambiare scuola al proprio figlio, di soli 8 anni, stante la mancanza di supporto ricevuto, a suo dire, da parte dell’istituto scolastico.

Una vicenda complessa e spigolosa, che verrà ora portata in discussione in aula, portando l’assise a confrontarsi non solo sul singolo episodio ma su un fenomeno purtroppo molto diffuso e attuale.

In allegato l’interrogazione di Prospettive per Merate.