Merate, cartelli rimossi al parco: question time della minoranza

Il question time verrà discusso nel prossimo consiglio comunale

Al centro i cartelli di divieto di accesso ai cani posizionati e poi rimossi al parco sportivo di via Allende

MERATE – Che fine hanno fatto i cartelli di divieto di accesso ai cani posizionati al parco di via Allende? E’ la domanda racchiusa nel question time presentato dal gruppo di minoranza Prospettive per Merate che riguarda il parco diffuso di via Allende.

Ricordando quanto emerso nel Consiglio comunale del 28 aprile, con l’assessora all’Ecologia Silvia Sesana pronta a promettere l’immediato posizionamento dei cartelli di divieto di ingresso ai cani al parco sportivo così come previsto dal regolamento comunale, il capogruppo Massimo Panzeri ha rilevato, non senza un certo disappunto, che i cartelli di divieto di accesso ai cani sono improvvisamente scomparsi dopo un paio di settimane dal posizionamento.

“Vogliamo quindi capire se la rimozione è stata disposta dall’amministrazione e per quali motivi, se vengono ribadite e confermate le prescrizioni e i divieti espressi in aula nel precedente consiglio comunale dall’assessore Sesana e se e quando verranno riposizionati i cartelli di divieto”.