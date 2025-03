Merate, Casaletto presenta question time sulla sicurezza

Preoccupazione e allarme per gli ultimi episodi di cronaca registrati in città

L’ex assessore Casaletto chiede al sindaco quali misure ha preso per potenziare i controlli e la sorveglianza

MERATE – Question time dell’ex assessore Alfredo Casaletto sulla sicurezza in città alla luce degli episodi di cronaca già denunciati da Fratelli d’Italia, partito di cui il consigliere di minoranza di Prospettive per Merate è militante.

Lunedì sera in apertura del Consiglio comunale verrà discusso il documento protocollato nelle scorse ore, a nome del gruppo di opposizione, dal consigliere di minoranza che chiede non solo “quali sono state le iniziative adottate dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, al fine di fronteggiare il crescente numero di episodi criminosi in città” ma anche “se le telecamere hanno consentito di fornire elementi utili alle indagini”.

Doverosa la richiesta di sapere se è stata chiesta e data collaborazione alle Forze dell’Ordine e al Prefetto e se sono state adottate iniziative volte a implementare il controllo serale in città.

DI SEGUITO L’INTERO QUESTION TIME

OGGETTO: question time – interrogazione a risposta immediata ai sensi dell’art. 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, relativamente a: SICUREZZA IN CITTA’

Rilevato che:

Nelle ultime settimane, la città di Merate è stata interessata da ulteriori e preoccupanti episodi criminosi tra cui due tentate rapine ai danni di cittadini inermi da parte di persona a volto coperto; e’ stata, inoltre, segnalata una tentata rapina ai danni di una madre che, giunta nei pressi di Via Rondinella – Area Monsignor Natale Basilico (meglio nota come Area Cazzaniga), per ritirare dalla palestra comunale ivi presente il proprio figlio, ha cercato di divincolarsi chiamando aiuto e solo il pronto intervento di un padre di un altro ragazzo ha messo in fuga il maleintenzionato.

Considerato che:

Tali episodi, unitamente ai furti nelle abitazioni, destano particolare allarme tra la popolazione e, cosa ancora più grave, si stanno reiterando con assiduità nel contesto urbano della nostra città, soprattutto, verso sera approfittando anche della chiusura delle attività commerciali e del rientro in abitazione dei cittadini; episodi che, vieppiù, minano alla sicurezza e alla tranquillità di tutta la cittadinanza.

L’interrogante chiede:

– Quali sono state le iniziative adottate dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, al fine

di fronteggiare il crescente numero di episodi criminosi in città;

– Se le telecamere hanno consentito di fornire elementi utili alle indagini;

– Se è stata richiesta e data collaborazione alle Forze dell’Ordine e al Prefetto e se sono state adottate iniziative volte a implementare il controllo serale in città.

Il consigliere comunale

Alfredo Casaletto