Merate, la Lega all’attacco sul caso bullismo: “Superficialità, approssimazione e insensibilità”

L’accusa del vice segretario della Lega sul caso di bullismo in una scuola di Merate

“L’atteggiamento dell’assessora ha denotato insensibilità, approssimazione e superficialità”

MERATE – Caso di bullismo all’interno di un plesso dell’istituto comprensivo Manzoni. Dopo la difesa del gruppo di maggioranza dell’assessora all’Istruzione Patrizia Riva, accusata dalle minoranze di aver mal gestito la vicenda, con particolar riferimento alle risposte fornite in Consiglio comunale, all’interrogazione, il vice segretario della Lega Alessandro Vanotti è voluto tornare sulla vicenda parlando di “insensibilità, approssimazione e superficialità”.

Di seguito il comunicato integrale

Sul caso bullismo, la difesa d’ufficio abbozzata dalla maggioranza di sinistra è imbarazzante e tardiva, oltreché fuori luogo. La gestione della vicenda, da parte del sindaco Mattia Salvioni e dell’assessore Patrizia Riva, davvero ci preoccupa per il futuro. Un’amministrazione comunale di sinistra, che oltretutto sbandiera sempre una presunta attenzione alle questioni sociali, non può certo minimizzare quanto accaduto e deve

mettersi a completa disposizione delle vittime di bullismo e delle loro famiglie, dimostrando una vicinanza fattiva con azioni reali e provvedimenti concreti. Ed invece di tutto ciò…nessuna traccia.

Nel caso specifico sono addirittura mancate parole di solidarietà per il ragazzo “bullizzato” e per la sua famiglia. Un atteggiamento mortificante che lascia veramente basiti”. Come sempre, si è bravi a recitare slogan, farciti di ideologie e retorica, ma poi, alla luce dei fatti, nulla più.

Oltretutto, come spesso accade, da quello che abbiamo saputo, lo stesso ragazzo è stato costretto a cambiare scuola, aspetto ancor più grave. Giusto a sottolineare che il più debole soccombe. Sindaco ed assessore dimostrano di essere davvero inadeguati e questo è dimostrato anche dal fatto che, a poche settimane dal temine dell’anno scolastico, non sia stato ancora redatto il Piano per il diritto allo Studio. Un tema cruciale come quello della scuola non può essere certo gestito con tanta insensibilità, superficialità ed approssimazione”.

Alessandro Vanotti, vice segretario Lega Merate