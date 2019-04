Due gli appuntamenti: sabato 6 in piazza Prinetti e martedì 9 in piazza della Vittoria

La lista, certificata da Roma, vede come candidato sindaco Pierluigi Bonfanti

MERATE – Attivisti del movimento Cinque Stelle in piazza sabato 6 e martedì 9 aprile per raccogliere le firme necessarie per la presentazione della lista con cui concorrere alle elezioni amministrative del 26 maggio.

L’appuntamento è questo sabato, 6 aprile, dalle 9 alle 12.30 con il gazebo che verrà allestito in piazza Prinetti. Si replica martedì 9 aprile, in piazza della Vittoria, sempre dalle 9 alle 12.30.

Pierluigi Bonfanti il candidato sindaco

Sabato scorso il Movimento è uscito allo scoperto presentando il proprio candidato sindaco, ovvero Pierluigi Bonfanti. Al gazebo, promosso sempre in piazza, era presente anche l’onorevole Giovanni Currò. Il Movimento 5 Stelle Merate si è contraddistinto in questi ultimi mesi per la promozione di diversi incontri, aperti alla cittadinanza aventi per temi, tra gli altri, la salute, la sanità pubblica, trasporti e infrastrutture. Dopo mesi in piazza, è arrivato il momento di presentare la lista per le prossime elezioni amministrative.

Servono le firme dei residenti a Merate

Spiegano gli attivisti: “E’ bene sottolineare che firmare per la lista cittadina del Movimento 5 Stelle non è esercizio politico, bensì democratico. Difatti la sottoscrizione della lista permette a quante più forze politiche e civiche di scendere nell’agone politico e partecipare alla competizione elettorale per il governo della città. Possono firmare solo le cittadine ed i cittadini residenti a Merate presentando un documento valido, carta di identità o patente di guida”.