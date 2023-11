Merate, con Italia Viva convegno sul futuro della sanità in Lombardia

Il convegno, organizzato da Italia Viva, è in programma sabato 2 dicembre a Villa Confalonieri a Merate

All’incontro, moderati dall’oncologo Alessandro Bertolini, prenderanno parte la consigliera regionale Lisa Noja e i medici Dario Perego (ex sindaco di Merate) e Filippo Galbiati (sindaco di Casatenovo)

MERATE – “Quale futuro per la sanità in Lombardia”. E’ il titolo del convegno pubblico organizzato da Italia Viva Lecco per sabato 2 dicembre alle 16 in Villa Confalonieri (via Garibaldi 17).

L’incontro vedrà protagonista Lisa Noja, avvocato, consigliera regionale di Italia Viva in Lombardia e già deputata del Parlamento italiano e sarà introdotto e moderato dal dottore Alessandro Bertolini, medico oncologo, già candidato per il terzo polo alle ultime elezioni politiche. Sono previsti gli interventi di altri stimati medici, come il dottor Dario Perego, medico di medici generale e ex sindaco di Merate e del dottor Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo nonché direttore di medicina d’urgenza e pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.