Merate, in servizio da ottobre il nuovo segretario comunale Maria Vignola

Arriva da Oggiono e svolgerà il servizio a Merate e Bosisio Parini

Panzeri: “Come neo sindaco avevo la facoltà di cambiare segretario comunale e mi sono avvalso di questa possibilità”

MERATE – Prenderà ufficialmente servizio il 1° ottobre, ma questa mattina, venerdì, ha già fatto capolino a Palazzo Tettamanti per firmare l’atto di nomina. La dottoressa Maria Vignola sarà il nuovo segretario comunale del Comune di Merate. Il sindaco Massimo Panzeri ha infatti deciso di cambiare il dirigente posto a capo dell’organizzazione della macchina comunale, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge per i neo sindaci nella finestra temporale compresa tra il 60esimo e il 120esimo giorno dopo l’elezione.

Vignola, attuale segretario comunale a Oggiono, Ello e Bosisio Parini, prenderà il posto di Santo Russo. Proprio in previsione di questo cambio, durante l’ultimo consiglio comunale, era stata discussa la delibera di scioglimento della convenzione tra i Comuni di Merate e Almenno San Salvatore, dove Russo presta servizio. Nella prossima riunione d’assise, in programma il 30 settembre, ci sarà la ratifica della nuova convenzione tra Merate e Bosisio Parini per il servizio di segreteria.

Immutate le condizioni, con Merate capofila e la dottoressa Vignola chiamata a prestare in città il 70% del suo monte ore lavorativo. Laureata in giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, Vignola ha ricevuto anche a maggio un encomio da parte del sindaco di Bosisio Parini per le “notevoli doti professionali che aggiunte alle qualità umane di lealtà, affidabilità, fermezza e cortesia hanno consentito all’ente di raggiungere importanti risultati”. Obiettivi che anche la Giunta Panzeri vuole conseguire puntando anche sulla grinta della dottoressa Vignola, scelta tra altri sei candidati.