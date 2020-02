Merate. Decoro urbano, 10 sanzioni in tutto da luglio. Panzeri: “Con l’auto civetta si potrà fare di più”

Cambia Merate ha chiesto conto del rispetto delle tre ordinanze legate al decoro urbano

Zero multe elevate per i mozziconi gettati a terra; tre per le deiezioni canine: “E’ difficile cogliere in flagrante”

MERATE – Tre sanzioni per la mancata raccolta delle deiezioni canine, sette per la mancata cura del verde e nessuna multa per i mozziconi di sigarette gettati a terra. E’ questo il primo bilancio stilato dall’amministrazione comunale in merito alle ordinanze sul decoro urbano emesse la scorsa estate.

A chiedere conto dei risultati ottenuti con questi provvedimenti è stato Roberto Perego, consigliere di Cambia Merate sintetizzando ieri sera, giovedì, in Consiglio comunale il contenuto dell’interrogazione presentata e sottolineando come purtroppo mozziconi di sigarette e cacche di cane siano purtroppo scenari con cui i meratesi si imbattono ancora con molta frequenza.

L’interrogazione di Cambia Merate

A rispondere il sindaco Massimo Panzeri che ha precisato come l’obiettivo delle tre ordinanze aventi per tema il decoro urbano non fosse quello di sanzionare e fare cassa, bensì di sensibilizzare la cittadinanza sul tema: “Lo dico da sempre: il mio sogno sarebbe una città con zero multe” ha puntualizzato entrando poi nei dettagli delle multe finora elevate. “Per quanto riguarda la cura e la manutenzione del verde sono state fatte 15 segnalazioni, avvisando quindi i privati della necessità di mettersi in regola entro una certa data. In sette casi gli avvisi si sono trasformati in multa”. Ammontano invece a tre le sanzioni per la mancata raccolta delle deiezioni canine mentre non è stato possibile cogliere in flagrante nessun fumatore mentre gettava a terra un mozzicone.

Immatricolata l’auto civetta

“Si tratta di sanzioni di difficile contestazione. Sicuramente si riuscirà a fare qualcosa di più con l’imminente entrata in servizio dell’auto civetta, da poco immatricolata, grazie alla quale sarà possibile effettuare dei pattugliamenti in incognito e anche fuori del normale orario di servizio degli agenti della Polizia locale”. Al termine della discussione il consigliere Perego si è dichiarato soddisfatto: “Qualcosa è stato fatto. Bisogna fare comunque di più soprattutto per quello che riguarda i mozziconi di sigarette”.