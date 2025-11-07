Merate, FdI sul caso Silea: “Minoranze ridotte a mere spettatrici di una scelta già presa”

La nota di Fratelli d’Italia sulla vicenda dell’affidamento della gestione del verde

“Preoccupati per un comportamento che denuncia uno scarso rispetto del Consiglio Comunale”

MERATE – “Consiglieri di minoranza relegati a meri spettatori di una decisione amministrativa sostanzialmente già assunta, in spregio ad ogni logica di sano e democratico contraddittorio sotteso ad ogni atto che il consiglio comunale”.

Anche il circolo meratese di Fratelli d’Italia, guidato da Alessandro Albertini, fa sentire la propria voce in merito alla vicenda dell’affidamento della gestione del verde a Silea, portato in discussione lunedì scorso, 3 novembre, dall’amministrazione comunale guidata da Mattia Salvioni.

Ringraziando il capogruppo di Noi Merate Dario Perego che ha reso evidente il vulnus della questione, ovvero che Silea aveva già provveduto a indire un bando per l’affidamento del servizio, ancora prima che il Comune gli affidasse, a sua volta, questo incarico, il presidente del circolo meratese dei meloniani ha espresso profonda preoccupazione per un comportamento che denuncia “uno scarso rispetto della principale istituzione democratica cittadina, ovvero il Consiglio Comunale da parte della giunta e, in particolare, del Sindaco Mattia Salvioni”.

Sulla questione anche il primo cittadino ha diffuso oggi, venerdì 7 novembre, una nota di chiarimento mentre i gruppi di opposizione hanno ribadito, in un comunicato congiunto, la posizione espressa lunedì sera in Consiglio con la plateale uscita dall’aula.

Di seguito il comunicato integrale

Quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale di Merate di lunedì 3 novembre in

ordine all’affidamento in house del servizio di manutenzione ordinaria del verde

pubblico a Silea S.p.A. desta profonda preoccupazione e uno scarso rispetto della

principale istituzione democratica cittadina, ovvero il Consiglio Comunale da parte della

giunta e, in particolare, del Sindaco Mattia Salvioni.

La sequenza dei fatti è inequivocabile.

La Commissione Ambiente e Territorio di venerdì 31 ottobre era stata convocata per

illustrare ai commissari la proposta di affidamento del richiamato servizio. In verità, già

in tale occasione, l’Assessore Maria Silvia Sesana aveva mostrato poca trasparenza

mettendo a disposizione dei gruppi consiliari di minoranza la documentazione

completa solo il giorno antecedente, ovvero il 30 ottobre a ben 4 giorni dal Consiglio

comunale del 3 novembre, ciò a dimostrazione del poco rispetto istituzionale dei

gruppi consiliari che compongono l’assise costretti, non solo a scorrere in fretta la

documentazione per il giorno successivo, ovvero per la discussione in Commissione,

ma, soprattutto, a non avere adeguato tempo per sviscerare in maniera approfondita il

vasto tema sottoposto all’approvazione del consiglio comunale stesso.

Cosa ancora più grave è l’avere scoperto che già prima della stessa convocazione della

Commissione e del Consiglio, Silea SpA aveva già pubblicato, il 28 ottobre 2025, una

gara europea telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde

pubblico per il territorio comunale di Merate subordinandone la validità

all’approvazione del Consiglio Comunale, fatto noto sia al Sindaco che allo stesso Assessore.

L’aver taciuto tale fondamentale aspetto unito all’ulteriore circostanza di aver

consegnato la documentazione ai gruppi consiliari a solo un giorno di distanza dalla

Commissione Ambiente e Territorio e a soli 4 giorni dal consiglio comunale (intervallati

dal sabato e dalla domenica) desta profonda preoccupazione e sdegno tra gli iscritti di

FdI Merate per l’assoluta mancanza di chiarezza e rispetto istituzionale da parte del

Sindaco di Merate e del Suo Assessore.

FdI Merate, anche per il tramite del consigliere comunale Alfredo Casaletto, esprime la

propria solidarietà ai due gruppi di minoranza consiliare e, in particolare, ringrazia il

consigliere Dario Luigi Perego per aver denunciato pubblicamente l’irrispettoso

contegno del Sindaco Salvioni e dell’Assessore Sesana rei di aver voluto relegare i

consiglieri di minoranza a meri spettatori di una decisione amministrativa

sostanzialmente già assunta, in spregio ad ogni logica di sano e democratico

contraddittorio sotteso ad ogni atto che il consiglio comunale cittadino è chiamato a

deliberare nell’interesse della Città e dei suoi cittadini.

Il circolo FdI di Merate