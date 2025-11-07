Merate. Gara pubblicata da Silea prima del passaggio in Consiglio: i chiarimenti del sindaco

La nota di chiarimenti sulla questione dell’affidamento della gestione del verde a Silea

Salvioni parla di un problema di comunicazione che ha finito per “oscurare la bontà di un modello operativo che riteniamo innovativo”

MERATE – “Silea ha deciso autonomamente, a proprio rischio e senza informare il

Comune di Merate, di pubblicare la gara per l’affidamento a operatori terzi di parte dei servizi di gestione e manutenzione del verde il 28 ottobre”, ovvero prima del passaggio in Consiglio comunale della delibera. Così il sindaco Mattia Salvioni in merito alla questione dell’affidamento della gestione del verde a Silea, vicenda che lunedì scorso aveva infuocato la sala consiliare con l’uscita dall’aula dei cinque consiglieri di minoranza.

Ribadendo, così come affermato lunedì sera in aula, che l’amministrazione comunale si sia mossa in maniera corretta dal punto di vista giuridico e formale, Salvioni ha voluto sottolineare di non essere stato informato dalla società partecipata con sede a Valmadrera della pubblicazione del bando di gara, avente a oggetto l’affidamento “In-house” del servizio da parte del Comune di Merate”, rimarcando come la stessa società abbia messo nero su bianco che l’aggiudicazione della procedura fosse subordinata dall’affidamento “In-house” del servizio da parte del Comune di Merate”, riservandosi la facoltà di “sospendere, revocare, annullare e non aggiudicare la procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici partecipanti”.

Non solo. Salvioni ha anche rimarcato l’autonomia dell’azione di Silea, parlando di rischio di impresa preso dalla partecipata e ha voluto riportare al centro dell’attenzione la “bontà di un modello operativo che continuiamo a ritenere innovativo, valido e funzionale per la gestione integrata del decoro urbano coordinando con un unico soggetto, da noi partecipato, la gestione dei servizi di igiene urbana e la gestione del verde pubblico” oscurata da un problema di comunicazione.

Parole che probabilmente non placheranno comunque gli animi dei due gruppi di minoranza, guidati dagli ex sindaci Dario Perego e Massimo Panzeri, che hanno letto invece in questo episodio una mancanza di rispetto del ruolo istituzionale svolto dalle opposizioni, chiamate a discutere in aula un affidamento di un servizio a una società che si era già mossa per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dello stesso.

Di seguito la nota integrale diffusa oggi, venerdì, dal sindaco Mattia Salvioni

Oggetto: CHIARIMENTI SUI PASSAGGI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (“IN HOUSE”) DEL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO A SILEA S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DAL COMUNE

La presente nota per fare chiarezza sul percorso di affidamento del servizio di verde

pubblico “In-house” verso Silea S.p.A.

È opportuno precisare che il Comune ha correttamente eseguito tutti i passaggi richiesti dal dlgs. N. 201/2022 per l’affidamento “In-house” dei servizi pubblici locali.

Nel dettaglio:

• Il 22/09/2025 la Giunta Comunale di Merate si è espressa con deliberazione n°162/2025 che assegna alla Responsabile di Servizio il mandato di identificare le migliori strategie per l’affidamento del servizio per la gestione del verde pubblico, valutando in via meramente esplorativa, l’opzione gestionale dell’affidamento “In-house”.

https://www.halleyweb.com/c097048/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G9XprekTUTT0-A

• A seguito della deliberazione di Giunta sopra menzionata, il Comune di Merate ha chiesto formalmente a Silea S.p.A. di inviare il progetto/offerta per la gestione del servizio del verde pubblico. Una prima bozza di tale proposta, a cui sono seguite ulteriori integrazioni e modifiche nelle settimane successive, è stata inviata al Comune di Merate il 30/09/2025.

• Nel CdA del 30/09/2025 Silea S.p.A. ha avviato, in totale autonomia, l’iter interno per la valutazione delle migliori soluzioni operative (interne/esterne) per la gestione del servizio.

• Il 24/10/2025 è stata convocata dal Comune di Merate la Commissione Ambiente e Territorio per il giorno 31/10/2025 avente per oggetto al primo punto la “Presentazione proposta progettuale per affidamento “In house” del servizio di manutenzione del verde pubblico a SILEA S.p.A.”.

• Il 28/10/2025 Silea S.p.A. ha avviato la procedura di gara per l’affidamento di parte dei servizi oggetto dell’offerta/progetto presentata al Comune di Merate, nell’esercizio della propria autonomia, indicando nel disciplinare di gara che “L’aggiudicazione della presente procedura è subordinata dall’affidamento “In-house” del servizio da parte del Comune di Merate. A tal fine, Silea S.p.A. si riserva di sospendere, revocare, annullare e non aggiudicare la procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici partecipanti.”

Il Comune non è stato avvisato da parte di Silea S.p.A. dell’avvenuta pubblicazione della gara.

• Il 03/11/2025 il Consiglio Comunale ha approvato l’affidamento “In-house” del servizio di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico a Silea S.p.A.

Si evince pertanto che:

• Il Comune ha espletato correttamente l’iter per l’affidamento del servizio di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico nella forma dell’In-house providing, compresi gli opportuni passaggi di condivisione e approfondimento nelle sedi deputate;

• Silea S.p.A. ha deciso autonomamente, a proprio rischio e senza informare il

Comune di Merate, di pubblicare in data 28/10/2025 la gara per l’affidamento

a operatori terzi di parte dei servizi di gestione e manutenzione del verde.

Dispiace che un episodio di mancata comunicazione all’interno di una procedura

complessa e legato al rischio d’impresa di Silea S.p.A. abbia finito per oscurare la bontà di un modello operativo che continuiamo a ritenere innovativo, valido e funzionale per la gestione integrata del decoro urbano coordinando con un unico sog getto, da noi partecipato, la gestione dei Servizi di Igiene Urbana e la Gestione de Verde Pubblico.

Il Sindaco

Mattia Salvioni