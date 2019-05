Merate, gazebo nelle piazze e incontri in frazione con il Movimento 5 stelle

Tempo di lettura: 1 minuto

MERATE – Nelle piazze della città e in giro per le frazioni per presentarsi, illustrare il programma elettorale e farsi conoscere in vista delle elezioni del 26 maggio. E’ serrato il calendario di appuntamenti predisposto dalla lista del Movimento 5 Stelle che candida a sindaco Pierluigi Bonfanti. Candidati, simpatizzanti e sostenitori del gruppo allestiranno il gazebo in piazza Prinetti sabato 18 e domenica 19 e saranno presenti anche in piazza della Vittoria i giorni del mercato, martedì 14 e martedì 21 oltre che domenica 19. Tappa anche a Pagnano vicino al bar Marylin domenica 12 mentre il 19 sarà la volta del centro sportivo di Cassina.

Tour nelle frazioni

Previsti anche gli incontri nelle frazioni. Si comincia venerdì 17 maggio alle 21 a Brugarolo nella sala dell’ex Cse di via Fermi mentre sabato 18 sarà la volta di Pagnano con l’incontro al centro diurno di via Cappelletta. Domenica 19 invece appuntamento al centro diurno di Cassina Fra Martino mentre lunedì 20 serata nell’atrio della mensa della scuola primaria di Sartirana. Infine, chiusura a Novate il 22 maggio con l’incontro in programma nel locale palestra dell’ex scuola elementare.