Merate, giornata della legalità: question time della minoranza

La consigliera Franca Maggioni ha voluto chiedere lumi sulla mancata organizzazione di iniziative per il 23 maggio

Il question time verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale

MERATE – Nessun evento promosso dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata della legalità 2025 del 23 maggio scorso. A chiedere lumi su questa mancanza è la consigliera Franca Maggioni che nei giorni scorsi ha protocollato in Municipio un question time sull’argomento.

Ricapitolando la genesi dell’istituzione di questa giornata, volta a ricordare le persone morte nelle stragi del 1992, Maggioni ha sottolineato come nel programma elettorale di ViviAmo Merate vi fosse riportato l’impegno per la promozione della cultura della legalità. Non solo, ma ha anche evidenziato l’adesione, ufficializzata con delibera di Giunta del 29 aprile 2025, ad Avviso Pubblico, ricordando l’intitolazione di un parco pubblico proprio a Francesca Morvillo e di una via a Lea Garofalo (vittima di ‘ndrangheta).

Da qui la considerazione che “si sarebbe potuta organizzare una piccola cerimonia coinvolgendo anche alcune scuole di Merate, per commemorare tutte le vittime delle mafie”, seguita dalla richiesta di conoscere “quali azioni concrete ha posto in essere questa amministrazione in questo anno al fine di promuovere la cultura della legalità e combattere e ripudiare le mafie e qualsiasi altra forma di criminalità”.

Domande a cui fa seguito la richiesta di conoscere “se per i prossimi anni l’assessora con delega alla legalità intende celebrare la giornata per la legalità in collaborazione con Avviso Pubblico o anche in maniera autonoma e se si intendono destinare delle risorse economiche a tale scopo e in quale misura”.