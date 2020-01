Merate, giornata della memoria: “Il Comune ci crede e ha investito”

Le puntualizzazioni dell’assessore Albani in merito alla giornata della memoria

Il gruppo di minoranza Cambia Merate aveva presentato un question time (poi ritirato) sull’argomento

MERATE – Poco più di 3mila euro investiti per iniziative in occasione della giornata della memoria. L’assessore alla Cultura Fiorenza Albani è voluta intervenire ieri sera, giovedì, in consiglio comunale chiarendo quanto messo in campo, anche finanziariamente, dal Comune per celebrare la giornata della memoria, fissata a livello nazionale per il 27 gennaio.

L’occasione è arrivata grazie a un question time presentato e poi ritirato dal gruppo di minoranza Cambia Merate. “Lo trasformiamo in una comunicazione dell’assessore così da precisare il nostro operato” ha commentato il sindaco Massimo Panzeri prima di lasciare la parola ad Albani. Rispondendo, di fatto, alle critiche avanzate dalla minoranza, volte a sottolineare l’assenza di iniziative promosse direttamente dall’amministrazione comunale, l’assessore ha ricordato i due appuntamenti a ingresso libero promossi in collaborazione con la biblioteca comunale.

Il primo, in programma questa sera, venerdì 24 gennaio alle 21 all’auditorium comunale, è lo spettacolo “Wannsee” a cura della compagnia teatrale meratese Ronzinante. “E’ una prima assoluta di una rappresentazione promossa da una realtà della nostra città. Sono previsti tre spettacoli, di cui due riservati alla scuola”.

Lunedì 27 gennaio, alle 20.45, sempre in Auditorium, si terrà invece la conferenza su Aldo Carpi organizzata dalla Pro Loco a cura della dottoressa Elisabetta Parente. “Ci tengo a precisare che la biblioteca comunale non è a sé stante rispetto al Comune. Le locandine dei due eventi sono state realizzate con il classico format comunale e anche la pubblicità agli eventi è stata promossa attraverso i canali istituzionali amministrativi”. L’assessore ha poi aggiunto: “Voglio riservare un elogio alla proposta della minoranza relativa alle pietre di inciampo. Apprezzo il carattere proattivo della richiesta e dico subito che non ci sono problemi a valutarla per il futuro. Anzi, l’invito è quello di lavorare insieme per la giornata della memoria 2021 valorizzando testimonianze locali legate a questa importantissima ricorrenza. Non è un caso se la conferenza di lunedì riguarda Aldo Carpi, pittore originario di Mondonico, prigioniero militare nei campi di concentramento e sopravvissuto all’Olocausto solo grazie al suo talento artistico”.

ECCO IL VOLANTINO DI PRESENTAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA