MERATE – E’ nato il comitato “Siamo Europei – Meratese”: l’evento inaugurale con Carlo Calenda è in programma martedì 16 aprile alle 19.

In vista delle elezioni europee di fine maggio, si è costituito il comitato “Siamo Europei – Meratese”. Il Comitato riunisce cittadini del circondario meratese che condividono il valore dell’europeismo e l’orgoglio di fare parte di un Paese storicamente protagonista della costruzione europea.

“Crediamo che le politiche promosse dalle attuali forze di governo ci stiano spingendo in una direzione pericolosa – spiegano Matteo Laffi, promotore Siamo Europei Meratese e Gino del Boca, segretario del circolo del Partito Democratico di Merate -. Tuttavia, non ci arrendiamo all’idea di un’Italia sempre più isolata e marginale in Europa, all’idea di una politica che per apparire più forte ci rende in realtà tutti più deboli. Se nei prossimi anni toccherà a noi costruire un’Europa migliore, oggi tocca a noi metterci in gioco in prima persona per evitarne un subdolo e calcolato indebolimento. Per questo ci rivolgiamo a chiunque condivida le nostre preoccupazioni affinché si mobiliti assieme a noi”

Il Comitato fa propri i contenuti del manifesto “Siamo Europei”, un documento programmatico per un radicale riformismo europeo (www.siamoeuropei.it). Questo documento verrà presentato e discusso nell’evento inaugurale del comitato il 16 aprile 2019. L’appuntamento è all’Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri”, alle 19. Ospite della serata sarà Carlo Calenda, già Ministro dello Sviluppo Economico. La serata, organizzata in collaborazione con il circolo di Merate del Partito Democratico, è aperta a tutta la cittadinanza (ingresso libero).