MERATE – Si è sentito male ieri sera, lunedì, subito dopo il confronto elettorale organizzato in sala civica. E’ attualmente ricoverato in ospedale a Merate Aldo Castelli, 70 anni, candidato sindaco della lista di centrosinistra Cambia Merate. Castelli ha accusato un malore fuori dalla sala civica di viale Lombardia al termine dell’appuntamento elettorale. Presenti in quel momento diversi suoi sostenitori e altri semplici cittadini. Accompagnato in ospedale per accertamenti, Castelli è stato poi ricoverato. I medici dell’ospedale Mandic hanno infatti ritenuto opportuno effettuare un check up completo, disponendone il ricovero per un paio di giorni.