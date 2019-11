Merate: il futuro del Mandic in un incontro con Gallera e Favini promosso dal Pd

Appuntamento mercoledì 20 novembre in Auditorium a Merate per parlare del presidio ospedaliero cittadino

Sono stati invitati a parlare anche l’ex primario di ginecologia Zagni e il capogruppo Pd commissione sanità Regione Lombardia Girelli

MERATE – Il futuro dell’ospedale San Leopoldo Mandic al centro di un incontro in programma mercoledì 20 novembre all’auditorium comunale Spezzaferri. E’ il circolo Pd di Merate a farsi promotore di “Quale futuro per il Mandic?”, serata di confronto e approfondimento sulle prospettive del presidio di via Cerri, a cui sono stati invitati l’assessore regionale alla sanità Giulio Gallera e il Direttore generale dell’Asst Lecco Paolo Favini.

Dal circolo dem meratese fanno sapere: “C’è qualcuno che ogni tanto se lo dimentica, ma il Partito Democratico e i meratesi non se lo dimenticano mai: il nostro ospedale. Cuore pulsante e polo sanitario per tutto il nostro territorio aiuta, sostiene e cura tantissime persone bisognose. Un centro nevralgico che offre lavoro a medici, infermieri, personale tecnico, operatori e aziende, generando un volume d’affari enorme e vitale per la ricchezza e il benessere di Merate e del territorio”.

Da qui una certezza: “E’ quindi fondamentale tutelare e valorizzare l’ospedale più di quanto sia stato fatto fino ad oggi, per renderlo più attrattivo domani. Il Mandic necessita di una strategia operativa e di un piano di investimenti diversificati e puntuali, per consentire agli utenti dell’ospedale di avere il miglior servizio possibile senza lunghe liste d’attesa e agli operatori di lavorare ogni giorno con la maggior serenità possibile”.

La serata avrà inizio alle 21 e sarà introdotta dal consigliere regionale Pd Raffaele Straniero. Oltre a Gallera e a Favini saranno presenti anche il dottor Roberto Zagni, ex primario di Ginecologia del Mandic e Gianantonio Girelli, capogruppo Pd commissione sanità Regione Lombardia.

Interverranno anche il capogruppo di Cambia Merate, Aldo Castelli, e il segretario del Pd di Merate, Gino del Boca. I sindaci di Merate (Massimo Panzeri) e di Casatenovo (Filippo Galbiati) porteranno i propri saluti. La serata sarà moderata dal giornalista de “Il Giorno” Daniele De Salvo.

“Vogliamo fare chiarezza sul futuro del Mandic e sulle scelte che Dirigenza e Regione Lombardia hanno preso e vogliono prendere, affinchè il Mandic rimanga un presidio di livello e efficiente. La serata vuole offrire una grande occasione di confronto e di ascolto sia per i cittadini sia per le istituzioni presenti. Crediamo in un dibattito costruttivo e finalizzato unicamente al bene e al futuro del Mandic. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e anche a intervenire, raccontando le proprie esperienze come utenti dell’ospedale” concludono gli organizzatori.