Merate, il grazie del sindaco Panzeri al Prefetto Formiglio: “E’ stato un punto di riferimento”

Il saluto al prefetto Michele Formiglio, in partenza per Mantova

Panzeri: “In un momento di emergenza per tutti gli enti locali, è sempre stato particolarmente vicino a noi Sindaci”

MERATE – “A nome dell’amministrazione comunale di Merate esprimo un sentito ringraziamento a sua Eccellenza il Prefetto dottor Michele Formiglio per il lavoro svolto in questi due anni di presenza sul nostro territorio con grande impegno e alto senso dello Stato, in costante e proficua collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli”. A rendere pubblico il proprio ringraziamento al prefetto in partenza per Mantova è il sindaco Massimo Panzeri che con una nota ha voluto sottolineare la proficua collaborazione avuta in questi anni con Formiglio. “In un momento di emergenza per tutti gli Enti locali, è sempre stato particolarmente vicino a noi Sindaci, rappresentando una guida efficace e un punto di riferimento certo per competenza e puntualità nei risconti. Sin dal momento del mio insediamento alla guida di Merate, ho instaurato un dialogo costante con la Prefettura di Lecco, sentendola particolarmente vicina e attenta alle problematiche che in questi mesi hanno interessato il nostro territorio, prima fra tutte quella dell’emergenza epidemiologica. Nell’esprimere profonda gratitudine al dottor Formiglio per l’opera svolta in favore della nostra città e della Provincia di Lecco, formulo vive congratulazioni ed auguri per il nuovo incarico che andrà a ricoprire.