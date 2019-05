Merate, il neo sindaco Massimo Panzeri ha ufficializzato la Giunta

Il primo Consiglio comunale si terrà martedì 11 giugno. In quell’occasione verrà ufficializzato il capogruppo

Procopio sarà il vice sindaco con delega all’Urbanistica. L’ex sindaco Robbiani si occuperà di Ambiente e di Innovazione tecnologica

MERATE – “Mi assumo la responsabilità di tutte le scelte. E’ una squadra omogenea, a cui ho attribuito delle deleghe in diretta declinazione del programma elettorale”. Il neo sindaco Massimo Panzeri ha ufficializzato questa mattina, venerdì, i componenti della Giunta.

Annunciata anche la data del primo consiglio comunale in programma martedì 11 giugno. “In quell’occasione, oltre al giuramento, verranno nominati i singoli assessori e verrà ufficializzata anche la carica di capogruppo”.

Lavori pubblici al sindaco

Autodefinendosi un nostalgico, Panzeri ha comunicato che terrà per sé la delega ai lavori pubblici (è stato assessore in questo ambito durante la Giunta Robbiani dal 2009 al 2014), occupandosi anche di patrimonio, cimitero, sicurezza e protezione civile. Non solo, ma il neo sindaco ha deciso di tener per sé una delega ad hoc, ovvero quella dei rapporti con azienda ospedaliera.

“Questo contraddistinguerà il segno di attenzione che avremo verso l’ospedale. Lancio una sfida da qui a 5 anni per vedere se il nostro ospedale verrà valorizzato o smantellato”.

Il vice sarà Procopio

Al suo fianco, ci sarà, in qualità di vice sindaco Giuseppe Procopio: “Un titolo che si è conquistato sul campo. Lui sarà titolare dell’assessorato allo sviluppo del territorio urbanistico, alle attività produttive, al commercio e all’agricoltura”. Alfredo Casaletto, capogruppo uscente di Più Merate, si occuperà invece di bilancio e di sport, con particolar riferimento al reperimento di risorse finanziarie anche con formule innovative. L’ex sindaco Andrea Robbiani, di cui Panzeri ha evidenziato il brillantissimo risultato elettorale (per vedere tutte le preferenze dei candidati alle elezioni clicca qui), si occuperà di ambiente e innovazione tecnologica, “due aspetti centrali del nostro programma, in cui abbiamo parlato di smart mobility. E’ una delega che calza a pennello ad Andrea che potrà potenziare le reti internet pubbliche e migliorare la comunicazione con i cittadini”.

“Deleghe nel rispetto del programma elettorale”

A Fiorenza Albani, consigliere provinciale in carica, è stato assegnata la delega alla promozione turistica e culturale della città: l’obiettivo è riuscire a attrarre persone a Merate, promuovendo iniziative all’interno delle strutture comunali. L’avvocato Franca Maggioni infine si occuperà di servizi alla persona e alla famiglia con delega all’istruzione e ai Servizi sociali. “Mi riservo di attribuire altre deleghe ai singoli consiglieri perché tutto il nostro gruppo, formato anche da chi non è stato eletto in consiglio, continuerà a lavorare per la Merate che vogliamo”. Appuntamento quindi martedì 11 giugno in consiglio comunale.