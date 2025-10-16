Merate, la Lega boccia il Dup della Giunta Salvioni: “Non indica una rotta”

Bocciato senza mezzi termini il Dup presentato dal sindaco Salvioni e dai suoi assessori nell’ultimo Consiglio
“Poche idee, molti vuoti, nessuna direzione chiara”
MERATE – “Un Dup che non indica una rotta: promesse tante, risposte poche”. E’ lapidario il commento della Lega Merate sul Dup, documento unico di presentazione, presentato dal sindaco Mattia Salvioni e dagli assessori della sua Giunta nell’ultimo consiglio comunale.
“Il Documento Unico di Programmazione dovrebbe essere la bussola strategica del Comune. Purtroppo, il DUP 2026–2028 presentato la scorsa settimana non lo è: poche idee, molti vuoti, nessuna direzione chiara” sottolineano dal direttivo meratese del Carroccio.
Critiche severe condite anche con un pizzico di ironia: “Un dato sorprende: le strade comunali sarebbero passate da 50 a 120 km in un anno. Dove sono questi 70 km “miracolosi”?”
Di seguito, punto per punto, le mancanze riscontrate dagli esponenti della Lega
Entrando nel merito emergono gravi mancanze:
• Scuole: nessun progetto straordinario, nessuna novità per il Manzoni.
• Villa Confalonieri: perso il bando, nessuna alternativa.
• Biblioteca: nessuna proposta, neppure un’idea.
• Sport: bando spogliatoi Ferrario perso, nessun piano strutturale.
• Telefonia e reti: promesse tante, risultati zero.
• Dissesto idrogeologico: solo monitoraggio, nessun intervento.
• Impianti pubblicitari: si riconosce il problema, ma tutto fermo.
• Lago di San Rocco: completato il vecchio progetto, manca integrazione con il camminamento.
• Efficientamento energetico: adesione alla CER, ma niente sui beni comunali.
• Canile: più dubbi che risposte.
• Mobilità e sicurezza: nessuna soluzione per scuole, TPL o parcheggi; solo qualche cartello stradale.
• Binario Vivo: rimane sulla carta.
• Commercio: tante parole, nessun fatto.