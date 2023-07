Merate, l’assessore Casaletto passa a Fratelli d’Italia e guarda alle elezioni 2024

L’assessore Alfredo Casaletto si è tesserato in Fratelli d’Italia: “Un partito in crescita, dove contano le competenze”

Nella primavera 2024 Merate va al voto: “Sono pronto a dare la mia disponibilità in continuità con l’amministrazione uscente”

MERATE – Qualcuno dell’ambiente l’ha definito un “bel colpo”. Stiamo parlando, scomodando termini solitamente usati per il calciomercato, dell’ingresso di Alfredo Casaletto, assessore al Bilancio della Giunta guidata dal sindaco Massimo Panzeri, in Fratelli d’Italia. La presentazione ufficiale è avvenuta l’altra sera, lunedì, a Lecco in un incontro promosso alla presenza del coordinatore provinciale Fabio Pio Mastroberardino in cui è stato annunciato anche il passaggio a FdI di Piefrancesco Mazzoleni e Livia Valentini, consiglieri comunali di minoranza a Carenno.

Tesserato a Forza Italia fino al 2020, Casaletto ha deciso di iscriversi nel partito guidato da Giorgia Meloni, senza nascondere “un’ammirazione personale per l’attuale presidente del Consiglio e per le politiche promosse dall’Esecutivo, in particolar modo quelle in politica estera”.

A spingere l’assessore meratese, consigliere provinciale anche a Villa Locatelli e già noto in città per il ruolo di capogruppo nella precedente amministrazione guidata da Andrea Massironi, alla scelta anche la necessità e la voglia di rimettersi in gioco all’interno di un partito forte e in crescita, dopo anni “senza militanza. Penso sia importante condividere la propria esperienza dentro un gruppo politico, trasmettendo le competenze acquisite in questi anni di amministrazione e imparando dagli altri altri aspetti in un confronto continuo e costruttivo. Penso che Fratelli d’Italia debba sempre più contraddistinguersi come partito delle competenze, capace di creare e mantenere un filo diretto con Roma”.

Quanto alle ormai prossime elezioni amministrative a Merate, in programma nella primavera 2024, Casaletto si dice pronto a fornire il proprio contributo e la propria disponibilità in continuità con l’amministrazione comunale uscente in sinergia con il circolo meratese di Fratelli d’Italia capitanato da Valter Cogliati e Alessandro Albertini. Non è un mistero il fatto che l’attuale primo cittadino Massimo Panzeri sia intenzionato a ricandidarsi e sia già al lavoro per costruire la squadra con cui presentarsi alle urne per provare il “bis”.