Merate, l’eco – compattatore e i punti ‘fedeltà’: interrogazione della minoranza

A più di un anno dall’attivazione del servizio in discarica, Cambia Merate chiede lumi sul funzionamento del progetto

Il conferimento delle bottiglie in Pet dà diritto a dei punti fedeltà, ma non si sa dove possono essere utilizzati

MERATE – Un’interrogazione per conoscere come sta funzionando l’ecocompattatore attivo da più di un anno alla discarica ecologica di via Ca’ Rossa. E’ quanto hanno presentato i consiglieri del gruppo Cambia Merate chiedendo all’assessore all’Ecologia Andrea Robbiani di fare luce in particolar modo sugli incentivi economici promessi agli utenti che utilizzano l’apposito dispositivo per il riciclo delle bottiglie in plastica gestito da Coripet, il consorzio volontario per riciclo del pet.

Al momento dell’attivazione dell’ecocompattatore Robbiani aveva infatti annunciato l’intenzione di promuovere delle convenzioni con gli esercizi commerciali del territorio al fine di incentivare l’utilizzo del dispositivo premiando chi avrebbe conferito le bottiglie di plastica all’ecocompattatore piuttosto che nel sacco viola. Una proposta rimasta però di fatto lettera morta tanto che il gruppo di minoranza chiede proprio di conoscere quali siano le convenzioni attualmente sottoscritte da Coripet con “gli esercenti meratesi e con quali esercizi commerciali”.

Tra le richieste, anche quella di sapere quali servizi comunali aderiscono all’iniziativa e più in generale in che modo possono essere impiegati i punti accumulati e su quale sito è possibile trovare informazioni circa le modalità di impiego dei punti accumulati.

Non solo. Tra le domande anche quelle relativa al flusso di utenti all’eco – compattatore con particolar riferimento ad eventuali utenti che conferiscono regolarmente (più volte al mese) i propri rifiuti per capire se vi sia stata una diminuzione dei rifiuti conferiti nel sacco viola, grazie all’attivazione di questo servizio in discarica.

Un’interrogazione a tutto tondo, promossa riconoscendo l’indubbia valenza ecologica del progetto, che si chiude chiedendo all’amministrazione comunale se intende posizionare ulteriori ecocompattatori come, ad esempio, quelli per detersivi o quelli per il conferimento della carta.

MERATE INTERROGAZIONE ECO – COMPATTATORE