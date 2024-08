Merate, l’ex assessore Franca Maggioni entra in Forza Italia

La decisione è stata comunicata dal segretario Roberto Gagliardi

Franca Maggioni, avvocato, siede in Consiglio comunale in minoranza nel gruppo capitanato da Dario Perego

MERATE – Franca Maggioni è entrata in Forza Italia. L’ex assessore ai Servizi sociali e all’Istruzione durante quasi tutto il mandato (le erano state revocate le deleghe, insieme a quelle del vice sindaco Giuseppe Procopio, a pochi mesi dalle elezioni) del sindaco Massimo Panzeri, attuale consigliere di minoranza della lista Noi Merate, capitanata da Dario Perego, ha infatti ufficializzato l’ingresso nel partito guidato a livello provinciale dal segretario Roberto Gagliardi.

E’ la stessa avvocata a precisare le ragioni della scelta: “La mia decisione di entrare in Forza Italia, mettendomi a disposizione di un partito politico deriva dalla condivisione dei valori di tale movimento e di un pensiero politico moderato e di centro, che ho intenzione di preservare e coltivare sul territorio, investendo il mio tempo e la mia attività a tale scopo.

La mia passione per la politica è nata ai tempi della scuole superiori e dell’università, ma ho potuto esprimerla fattivamente solo anni dopo, quando gli impegni professionali e famigliari me lo hanno permesso”.

Maggioni ricorda di aver ricoperto, dal 2009 al 2014, il ruolo di Difensore civico a Merate, “entrando così in contatto con i vari uffici, con i Responsabili di servizio e con gli amministratori. Successivamente in seguito alle elezioni del 2019, quando mi sono sentita pronta a candidarmi come amministratore, sono stata assessore ai Servizi alla persona e alle politiche per la famiglia, con delega all’Istruzione e ai Servizi sociali del comune di Merate, maturando, a mio parere, una importante esperienza”.

Un impegno che non è rimasto confinato solo a Merate: “Dal 2019 al 2022 sono stata uno dei 4 componenti del Comitato d’ambito distrettuale di Merate e dal 2022 al 2024 sono stata eletta vice-presidente”.

A seguito delle elezioni dell’8 e 9 giugno, Maggioni, la più votata della sua lista, siede in Consiglio comunale come consigliera di minoranza: “Ritengo sia ora maturato il tempo di dare ulteriore espressione e valorizzazione alla mia esperienza politica con l’ingresso in un partito politico, quale appunto è Forza Italia, di cui condivido ideali e valori per i quali intendo spendermi investendo la mia esperienza e le mie competenze”.

Raggiante per il nuovo ingresso il segretario Gaglardi: “È con vero piacere che come Segretario provinciale di Forza Italia do il benvenuto a Franca e le auguro buon lavoro assicurando che sarò al suo fianco e garantendo il necessario sostegno a lei e a chi con lei vorrà impegnarsi concretamente nei prossimi anni per dare nuovo slancio all’azione politica e amministrativa che si porterà avanti con decisione in città e nel consiglio comunale di Merate e questo anche in considerazione del fatto che i concittadini hanno già potuto apprezzare la qualità del suo impegno quotidiano nel governo della città e del suo importante territorio”.