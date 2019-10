Merate, lista unica per il rinnovo del CdA di Retesalute

I cinque nomi sono stati sottoscritti da dieci sindaci, tra cui quelli di Merate e Casatenovo

Venerdì 18 ottobre in sala civica a Merate l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione dell’azienda speciale

MERATE – Patrizia Monti, Alessandra Colombo, Valerio Colleoni, Enrico Bianchini e Marco Stocola. Sono i cinque candidati che formano l’unica lista pervenuta oggi, lunedì, al protocollo di Retesalute per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione di Retesalute.

Sostenuta da dieci firme di sindaci, tra cui quello di Merate Massimo Panzeri, il collega di Casatenovo Filippo Galbiati e i presidenti delle Conferenze dei sindaci del Meratese Daniele Villa e del Casatese Davide Maggioni, la lista rappresenta il frutto di un lavoro di sintesi e mediazione effettuato per arrivare a una formazione unica e condivisa tra i Comuni che costituiscono l’azienda speciale consortile per i servizi alla persona con sede a Merate.

Dei cinque candidati, solo il sindacalista Colleoni faceva già parte del Consiglio di amministrazione uscente. Gli altri sono tutti volti nuovi per Retesalute. Patrizia Monti, per anni direttore sanitario a Lecco, svolge ora l’analoga funzione all’istituto dei tumori di Milano mentre Alessandra Colombo è un avvocato noto per l’impegno in diverse realtà del territorio, tra cui anche la Casa dei ragazzi di Olgiate Molgora, di cui è stata, fino a poco tempo fa, presidente.

Enrico Bianchini è stato assistente sociale all’Asst di Lodi, è oggi assistente sociale specialista presso l’Inail di Lecco e fa parte anche di As Proc (assistenti sociali di Protezione civile). Infine, Marco Stocola, una laurea in Economia e Commercio e Master in Internazionalizzazione d’Impresa, è un manager di alto profilo.

Venerdì sera, alle 20.30, nella sala civica di Viale Lombardia si svolgeranno le elezioni. Ogni Comune potrà esprimere un voto ogni mille abitanti (Merate, ad esempio, esprimerà 15 voti mentre Casatenovo 13) per un totale di 137 voti. Subito dopo la votazione del Consiglio di amministrazione si procederà alla votazione del presidente e del vice presidente. In pole position dovrebbe esserci Valerio Colleoni, consigliere del Cda uscente.