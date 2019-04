L’avvocato precisa: “Troppi impegni personali. Meglio fermarsi un attimo”

In tanti lo vorrebbero alla guida della fatidica quarta lista, tanto desiderata dalle persone non convinte dal patto Forza Italia – Lega

MERATE – Massimiliamo Vivenzio non sarà della partita elettorale. L’attuale assessore all’ecologia, già vice sindaco nella Giunta guidata da Andrea Massironi, ha deciso infatti di non candidarsi alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

“Ho avvisato ieri, giovedì, il capogruppo Alfredo Casaletto che per motivi strettamente personali non parteciperò alla prossima tornata elettorale”. Per l’avvocato, umbro di origine, in questo momento è prioritario riordinare la sua vita, partendo innanzitutto dal lavoro. “In quest’ultimo periodo ho fatto fatica a conciliare i diversi ambiti in cui ero impegnato. Reputo più serio fermarmi e non restare, per ora, in campo. In futuro poi si vedrà”. Vivenzio non fa fatica ad ammettere di essersi limitato, nell’ultimo periodo, a svolgere semplicemente il proprio compitino. “Avrei voluto lasciare al compimento dei 50 anni (nel 2016, ndr) una volta terminato l’importante lavoro svolto sul Pgt”. Le logiche interne al gruppo, sempre alla ricerca di un difficile equilibrio interno, l’hanno poi portato a restare fino a fine mandato.

C’è chi lo vorrebbe alla guida della quarta lista

Ora però l’addio sembra definitivo, anche se l’assessore sarebbe tirato da più parti per la giacchetta al fine di dare vita alla famosa quarta lista, tanto desiderata dalle persone deluse o semplicemente non convinte dal patto elettorale sancito da Lega e Forza Italia. Diversità di vedute, all’interno della maggioranza di Più Merate, emerse anche lunedì sera in consiglio comunale con la discussione su viale Verdi che ha visto contrapposti il capogruppo Casaletto con il consigliere Ernesto Sellitto, pronto però, per sua stessa ammissione, alla pensione amministrativa. Difficile quindi che la quarta lista possa quindi concretizzarsi, anche se si sa che la politica è l’arte del possibile. Intanto, sul fronte dell’accordo Lega – Forza Italia va registrata l’uscita di scena dell’attuale assessore ai Servizi sociali John Patrick Tomalino, fino a ieri sera dato per certo nella lista dei candidati della lista.