Merate. Mensa ancora chiusa alla primaria di Sartirana, la minoranza chiede quando riaprirà

Il question time verrà discusso questa sera, lunedì, in Consiglio comunale

La mensa è chiusa dal 16 ottobre scorso: Prospettive per Merate chiede lumi sulla riapertura dei locali situati nel seminterrato della primaria di Sartirana

MERATE – La mensa della scuola primaria di Sartirana è ancora chiusa e non ci sono, almeno per il momento, certezze sui tempi di riapertura. A chiedere lumi all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni è il gruppo di minoranza Prospettive per Merate, che ha presentato un question time che verrà discusso nel Consiglio comunale di lunedì 16 novembre.

Al centro del documento la vicenda relativa alla sospensione dell’utilizzo dei locali destinati alla refezione scolastica, scattata lo scorso 16 ottobre in seguito alle indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il provvedimento riguarda il locale seminterrato della scuola, per il cui utilizzo come luogo di lavoro sono stati richiesti ulteriori approfondimenti e la produzione della documentazione necessaria.

Da allora il servizio mensa è proseguito, ma con modalità diverse da quelle ordinarie: gli alunni infatti consumano i pasti nelle rispettive aule o in altri ambienti individuati dalla scuola, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione della giornata scolastica.

Nel question time, protocollato dal consigliere Alfredo Casaletto, viene richiamata anche la comunicazione inviata alle famiglie dal sindaco Mattia Salvioni lo scorso 6 novembre, nella quale veniva spiegato che il Comune, attraverso i propri uffici e in collaborazione con l’Istituto comprensivo, stava lavorando agli adempimenti richiesti e valutando le possibili soluzioni in seguito alle indicazioni dell’Ispettorato. Nella stessa comunicazione, tuttavia, non erano stati indicati tempi, neppure orientativi, per il ritorno alla normale fruizione della sala.

Proprio sulla mancanza di una prospettiva temporale si concentra il question time del consigliere di minoranza, che chiede di conoscere quali siano le previsioni per la riapertura e se sia possibile individuare una data, anche indicativa. Nel caso in cui non sia ancora possibile farlo, Casaletto vuole sapere quali siano le circostanze che impediscono di formulare una previsione temporale.

Non solo. La minoranza punta inoltre a fare chiarezza sullo stato delle interlocuzioni tra Comune, Istituto comprensivo, Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri eventuali enti coinvolti, chiedendo quali richieste siano state formulate, quale documentazione sia già stata trasmessa, quali riscontri siano arrivati e quali passaggi restino ancora da completare.

Un altro aspetto riguarda gli adempimenti tecnici, amministrativi e autorizzativi necessari per poter riaprire il locale e i soggetti chiamati a occuparsene. Infine, il consigliere chiede se siano state prese in considerazione soluzioni alternative nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi ancora a lungo, così da garantire agli alunni condizioni adeguate per consumare il pasto.