Merate, nuovo sopralluogo di Silvio Berlusconi alle ville di Cascina Vedù

E’ successo questo pomeriggio, giovedì

Insieme all’ex premier, il vice sindaco di Merate Giuseppe Procopio

MERATE – Nuova visita in città per l’ex premier Silvio Berlusconi. Nel pomeriggio di giovedì infatti il leader di Forza Italia ha fatto capolino in città per effettuare un sopralluogo nelle ville realizzate nell’ambito del complesso residenziale dell’ex Cascina Vedù, dietro viale Cornaggia.

Un interessamento, quello mostrato dal Cavaliere nei confronti degli edifici di lusso realizzati su progetto dell’archistar Mario Botta, nato ormai alcuni anni fa a cavallo tra il 2016 e il 2017. Tanto che non era passata inosservata la visita nel centro cittadino avvenuta nel febbraio 2017 con tanto di strette di mano, saluti e fotografie scattate in piazza Prinetti.

Erano seguiti poi numerosi altri sopralluoghi fino a quello odierno, in cui c’è stata anche l’occasione di un saluto con il vicesindaco Giuseppe Procopio. E’ quest’ultimo infatti a riferire con orgoglio: “Questo pomeriggio ho avuto il piacere di accogliere e salutare il Presidente Silvio Berlusconi che ha fatto visita a Merate. Ha fatto i complimenti e ha elogiato la nostra Città per la Sua bellezza”.