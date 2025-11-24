Merate, populismo e crisi della rappresentanza: con Azione l’incontro con Martinelli

La serata è in programma martedì 25 novembre in sala civica a Merate

Eleonora Lavelli: “Vincere l’indifferenza per la politica e l’astensione è la sfida su cui si gioca la democrazia”

MERATE – Ri-organizzare la fiducia su cui si basa sul rapporto di rappresentanza, trovandosi e confrontandosi. E’ con questo spirito che Azione Lecco organizza l’incontro dal titolo “Populismo e crisi della rappresentanza: quale futuro per le democrazie?” con il professor Claudio Martinelli, docente di Diritto Pubblico Comparato dell’Università di Milano-Bicocca.

La serata è in programma martedì 25 novembre, alle 20.30, nella sala civica F.lli Cernuschi e vuole proprio rispondere al clima di sfiducia e distanza per la politica e in particolar modo per le modalità populiste messe in mostra dalla classe politica italiana percepito anche durante il weekend di mobilitazione in piazza promossa da Azione con i gazebi a Lecco e Merate.

“Vincere l’indifferenza per la politica e l’astensione è la sfida su cui si gioca la democrazia” precisa segretaria provinciale di Azione Lecco Eleonora Lavelli. “Insieme al Professor Martinelli analizzeremo il populismo in tutte le sue forme e nella dimensione storica e valuteremo com’è cambiata la rappresentanza in Europa. Un relatore eccellente che ci potrà dare delle coordinate importanti per orientarci”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Matteo Scerri.