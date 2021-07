Il contributo servirà per lavori di prevenzione del dissesto idrogeologico, asfaltature e barriere architettoniche in piazza

Il sindaco ha dato comunicazione in consiglio comunale riportando l’anticipazione fornita da un onorevole

MERATE – Quasi due milioni di euro, per la precisione 1.980.000 euro, in arrivo nelle casse del Comune grazie allo stanziamento di fondi da parte del Governo. A darne comunicazione è stato ieri sera, martedì, il sindaco Massimo Panzeri in apertura di consiglio comunale in cui ha anche aggiornato sull’intervento di riqualificazione di viale Verdi dopo l’ultimo incontro con la Soprintendenza.

“Abbiamo ricevuto notizia da un onorevole del territorio che il nostro Comune rientra tra quelli beneficiari di un contributo statale erogato per la messa in sicurezza dei luoghi pubblici e del territorio” ha puntualizzato il primo cittadino.

“In questo modo riusciremo a finanziare agli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, tra cui i 700mila euro per le opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e gli 850mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in piazza degli Eroi che altro non è che il completamento dell’intervento in piazza Libertà. La somma restante la destineremo a nuove asfaltatura utilizzando l’asfalto fonoassorbente”.