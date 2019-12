Merate, questione pendolari: il caso in aula tra mozione e meme

Il sindaco ha ringraziato ironicamente il segretario dem Del Boca per il meme satirico nei suoi confronti

Presentata in aula la mozione sul trasporto pubblico ferroviario: verrà discussa nel prossimo consiglio comunale

MERATE – Ha fatto capolino in consiglio comunale ieri sera, lunedì, la questione relativa al servizio o meglio (dis)servizio ferroviario. Il consigliere del gruppo di minoranza Gino Del Boca ha dato infatti lettura della mozione (per il testo clicca qui) relativa al rinnovo del servizio di trasporto ferroviario regionale affidato all’azienda Trenord. La mozione è stata solo illustrata e verrà discussa nel prossimo consiglio comunale perché è stata presentata in ritardo (forse per affinità con il tema trattato verrebbe da ironizzare) e con le modalità sbagliate ovvero attraverso una semplice mail e non una Pec.

La mozione del Pd

Del Boca ha dato lettura della mozione in cui si chiede al consiglio comunale di Merate di prendere atto pubblicamente della situazione disastrosa in cui versa il servizio ferroviario sulla Linea S8 e la Linea RE8. Nel testo viene chiesto anche di impegnarsi nel non rinnovare il servizio ferroviario regionale all’azienda Trenord srl senza gara pubblica e di trovare la soluzione migliore per i pendolari, i dipendenti ferrovieri e la rete di trasporti regionale. Valutando, nello specifico, l’apertura di un bando di gara pubblico.

Il grazie ironico del sindaco per il meme

Questioni importanti di cui se ne discuterà nella prossima riunione di consiglio anche se il sindaco Panzeri non ha perso l’occasione per ringraziare in maniera ironica il segretario Dem per la pubblicazione a firma Pd Merate di un meme a seguito dell’incontro con i pendolari tenuto giovedì scorso a Osnago. Nella “vignetta” satirica incriminata il sindaco era stato immortalato con la testa sul tavolo con la scritta: “Quando sei all’incontro dei pendolari e ti ricordi che sei della Lega”. Un commento al vetriolo, pubblicato sulla pagina facebook del Pd Merate, che è girato di chat in chat, aprendo la discussione sull’opportunità di stigmatizzare così un momento di stanchezza del primo cittadino di Merate.

Franco Lana parla di trappolone

“Non era pubblicato sul nostro sito, ma sulla pagina Facebook – ha replicato Del Boca incassando la frecciatina del sindaco – Era un post ironico”. Un’ironia fuori luogo per il segretario della Lega Nord Merate Franco Lana, che parla di un trappolone teso al sindaco Panzeri, reo di non avere la tessera del Pd in tasca. “Foto e commento sono a zero contenuto politico e sono solo un attacco personale di pessimo gusto. Evidentemente gli amici del PD proprio non riescono a farsi una ragione della sconfitta patita alle scorse comunali e pensano di essere ancora in campagna elettorale. Invece tra dieci giorni è Natale e loro hanno perso”.

“Chiedere scusa a Panzeri”

“Che il tema Trenord sia politico è del tutto evidente. Così come appare del tutto fuori luogo la pubblicazione di un post il cui esclusivo valore è quello di ridicolizzare la persona del Sindaco di Merate su un tema delicato a fronte della sua disponibilità a partecipare all’incontro pubblico. A parti inverse nessuno della Lega si sarebbe mai permesso di pubblicare, o consentire che fosse pubblicato sulla pagina ufficiale della Lega di Merate, un post tanto irrispettoso nei confronti di un ospite intervenuto al dibattito”. Un commento secco a cui fa seguito una richiesta: “Il PD di Merate e il suo segretario, se lo vogliono, hanno ancora un’opportunità per riscattarsi della pessima figura rimediata: rimuove il post e scusarsi pubblicamente e personalmente con il Sindaco Massimo Panzeri”.