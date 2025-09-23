Merate, ripristino della siepe alla pista di pattinaggio: question time di Casaletto

Il question time verrà discusso questa sera, martedì, in apertura del Consiglio comunale

Si torna ad affrontare un argomento già al centro del dibattito consiliare

MERATE – Ragguagli sull’intervento di ripristino della siepe ornamentale situata lungo la recinzione della pista di pattinaggio, promesso dall’amministrazione comunale e non ancora effettuato. E’ quanto chiede, con un question time che verrà discusso questa sera, martedì, in apertura di consiglio comunale il consigliere comunale di Prospettive per Merate Alfredo Casaletto.

L’ex assessore al Bilancio nella Giunta precedente, chiede conto delle rassicurazioni a suo tempo dall’assessore all’Ambiente Silvia Sesana in ordine alla messa a dimora della nuova siepe ornamentale non appena individuate le risorse economiche in bilancio, volendo conoscere quali sono le attuali intenzioni della Giunta.

“Sul dorso della recinzione lungo via Bergamo è stato posto un telo/copertura di colore verde teso, presumibilmente, a nascondere l’ammaloramento/essicazione della siepe – puntualizza Casaletto, chiedendo lumi su questo intervento -. Vogliamo anche sapere se il Comune di Merate abbia o meno intenzione di sostituire e ripiantumare e mettere a dimora la siepe e se siano state individuate le risorse necessarie in bilancio per consentire l’intervento”.