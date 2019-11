Merate, Robbiani: “Il nostro weekend ecologico non c’entrava con Alberi per il futuro”

L’assessore all’Ambiente risponde ai sostenitori del Movimento 5 stelle di Merate

“Ringrazio chi ha partecipato alla manifestazione ecologica permettendo di raccogliere oltre 200 chili di rifiuti e piantare più di 100 piante”

MERATE – “La nostra amministrazione non ha aderito alla manifestazione “Alberi per il futuro”. Il nostro primo weekend ecologico è stata un’iniziativa del Comune di Merate”. A parlare è l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani che ha voluto così rispondere a un comunicato del Movimento 5 Stelle in cui si accostava la due giorni ecologica meratese all’iniziativa denominata “Alberi per il Futuro”. “Una notizia totalmente priva di fondamento” ha aggiunto Robbiani cogliendo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i partecipanti al Weekend Ecologico: in particolare i ragazzi volontari della Protezione Civile, sempre presenti e disponibili e i tanti cittadini che hanno sfidato pioggia e freddo, raccogliendo oltre 200kg di spazzatura abbandonata e mettendo a dimora oltre 100 essenze arboree. Infine, vorrei esprimere un sentito ringraziamento anche al Sindaco, ai colleghi di giunta ed ai consiglieri comunali, che hanno sposato l’iniziativa, partecipando attivamente ad entrambe le giornate”.