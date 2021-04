Il processo che vede imputato Massimo Panzeri si aprirà l’8 novembre in Tribunale a Lecco

Il neosegretario provinciale Butti: “Vicini a Panzeri. Ai sindaci è stato richiesto un grande lavoro in un quadro normativo confuso e mutevole”

MERATE – Solidarietà al sindaco di Merate Massimo Panzeri a processo a novembre per gli ormai famosi “consigli” pronunciati durante una diretta Facebook lo scorso mese di maggio.

E’ quanto esprime con una nota il neo segretario provinciale della Lega Daniele Butti: “La segreteria provinciale di Lecco della Lega è vicina al nostro sindaco di Merate, Massimo Panzeri. Tutti dovrebbero essere consapevoli del massimo impegno che è stato richiesto agli amministratori locali in condizioni di assoluta emergenza soprattutto durante i primi mesi di pandemia. Ai primi cittadini è stato richiesto un grande lavoro in un quadro normativo confuso e mutevole, anche per rassicurare i propri concittadini smarriti e frastornati. Ora auspichiamo che le vicende giudiziarie, che vedono coinvolto il sindaco Panzeri, si possano risolvere al più presto ed in modo positivo”.

Durante l’udienza di martedì scorso il giudice ha rinviato il sindaco a processo per il reato di istigazione alla violazione di norme. Il processo si aprirà l’8 novembre.