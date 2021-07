Gazebo per il referendum in piazza Prinetti questa mattina, sabato

L’iniziativa ha visto in piazza il comitato “Sì aboliamo la caccia” e il comitato civico ambiente

MERATE – Adesione oltre le aspettative per il banchetto di raccolta firme per indire il referendum popolare “Sì aboliamo la caccia”. Questa mattina, sabato, i referenti del Comitato Civico Ambiente insieme a quelli del comitato Sì aboliamo la caccia hanno allestito in piazza Prinetti il banchetto per raccogliere le firme per il referendum popolare.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Elena Calogero a nome degli organizzatori – . In una mattinata abbiamo raccolto 105 firme di meratesi e non. Ricordo che è possibile firmare anche all’ufficio anagrafe del Comune”.